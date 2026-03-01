План енергостійкості та підтримка експорту: Свириденко і Пишний обговорили залучення банківських ресурсів

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
1 березня 2026, 9:40

План енергостійкості та підтримка експорту: Свириденко і Пишний обговорили залучення банківських ресурсів

Прем'єр-міністерка економіки України Юлія Свириденко провела зустріч із головою Національного банку Андрієм Пишним. Ключовими темами переговорів стали фінансування відновлення енергетики, залучення банківського сектору до реконструкції та нові пільги для українських експортерів. Про це голова уряду повідомила у своєму Telegram-каналі.

План енергостійкості та підтримка експорту: Свириденко і Пишний обговорили залучення банківських ресурсів
Фото: Андрій Пишний та Юлія Свириденко

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Енергетика

Сторони обговорили проєкт плану енергетичної стійкості регіонів. Головний акцент — пошук ресурсів для захисту та відновлення енергооб'єктів.

Банки вже профінансували енергосферу на 33 млрд грн, що забезпечило Україні 1,3 ГВт потужностей. Реальні потреби у фінансуванні є щонайменше втричі більшими.

Уряд та НБУ домовилися прискорити спільну роботу над збільшенням кредитного проникнення. Наразі цей показник становить лише 8−9% ВВП, що недостатньо для масштабної реконструкції інфраструктури.

Підтримка експортерів: нові терміни розрахунків

З 1 березня 2026 року набувають чинності важливі зміни для українських машинобудівників. НБУ пішов назустріч уряду та бізнесу, збільшивши граничні строки розрахунків за експортними операціями зі 180 до 270 днів.

Зміни стосуються виробників сільськогосподарської та спеціальної техніки (зокрема за кодами УКТ ЗЕД 8424, 8428, 8432 та 8716).

«Це лише перший крок. Ми вдячні НБУ за відкритість і продовжуємо працювати над полегшенням умов експорту українських товарів за іншими категоріями», — зазначила Свириденко.

Фінансова стабільність та МВФ

Фундаментом для подальшого розвитку стане нова програма допомоги EFF від МВФ обсягом $8,1 млрд на 2026−2029 роки. Рішення про її затвердження Рада директорів Фонду ухвалила цього тижня, що має стати критично важливим чинником підтримки макроекономічної стабільності України в умовах війни.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 8 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами