План енергостійкості та підтримка експорту: Свириденко і Пишний обговорили залучення банківських ресурсів

Прем'єр-міністерка економіки України Юлія Свириденко провела зустріч із головою Національного банку Андрієм Пишним. Ключовими темами переговорів стали фінансування відновлення енергетики, залучення банківського сектору до реконструкції та нові пільги для українських експортерів. Про це голова уряду повідомила у своєму Telegram-каналі.

Енергетика

Сторони обговорили проєкт плану енергетичної стійкості регіонів. Головний акцент — пошук ресурсів для захисту та відновлення енергооб'єктів.

Банки вже профінансували енергосферу на 33 млрд грн, що забезпечило Україні 1,3 ГВт потужностей. Реальні потреби у фінансуванні є щонайменше втричі більшими.

Уряд та НБУ домовилися прискорити спільну роботу над збільшенням кредитного проникнення. Наразі цей показник становить лише 8−9% ВВП, що недостатньо для масштабної реконструкції інфраструктури.

Підтримка експортерів: нові терміни розрахунків

З 1 березня 2026 року набувають чинності важливі зміни для українських машинобудівників. НБУ пішов назустріч уряду та бізнесу, збільшивши граничні строки розрахунків за експортними операціями зі 180 до 270 днів.

Зміни стосуються виробників сільськогосподарської та спеціальної техніки (зокрема за кодами УКТ ЗЕД 8424, 8428, 8432 та 8716).

«Це лише перший крок. Ми вдячні НБУ за відкритість і продовжуємо працювати над полегшенням умов експорту українських товарів за іншими категоріями», — зазначила Свириденко.

Фінансова стабільність та МВФ

Фундаментом для подальшого розвитку стане нова програма допомоги EFF від МВФ обсягом $8,1 млрд на 2026−2029 роки. Рішення про її затвердження Рада директорів Фонду ухвалила цього тижня, що має стати критично важливим чинником підтримки макроекономічної стабільності України в умовах війни.