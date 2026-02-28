Держкомпанії відновлять публікацію фінзвітності до липня 2026 року

Україна бере на себе масштабні зобов’язання щодо реформування корпоративного управління державними підприємствами (ДП). Згідно з оновленою програмою розширеного фінансування (EFF) від МВФ, ключовим етапом стане повернення фінансової прозорості та посилення ролі наглядових рад. Про це заявила заступниця голови місії Фонду в Україні Сучанан Тамбунлертчай, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Тамбунлертчай підкреслила, що метою є не просто звітність окремих компаній, а системне покращення управління всім державним сектором.

Графік відновлення звітності та аудитів

Згідно з меморандумом, процес відбуватиметься за чітким календарем.

До кінця червня 2026 року провідні держпідприємства мають відновити публікацію фінзвітності за стандартами МСФЗ. Для захисту критичної інфраструктури дані можуть бути належним чином відредаговані.

До кінця серпня 2026 року будуть оприлюднені результати обов’язкових щорічних аудитів за 2025 рік.

До кінця вересня 2026 року уряд оприлюднить перший розширений річний звіт про діяльність державних підприємств, що включатиме показники ефективності, обсяги податкових платежів та отриману державну підтримку.

Реформа наглядових рад: кінець «праву вето»

МВФ наполягає на професіоналізації управління. До червня 2026 року будуть внесені зміни до законодавства та статутів компаній, які передбачатимуть:

Прийняття рішень простою більшістю: це стосується наглядових рад (крім питань стратегічного розвитку) та дозволить уникнути блокування роботи через «домінантну більшість» або право вето.

Призначення та звільнення гендиректорів: тепер це виключна компетенція наглядових рад, що вирішується простою більшістю голосів.

Незалежний контроль: для всіх цивільних ДП буде запроваджено комплексний аудит відповідності та ефективності із залученням авторитетних міжнародних фірм.

Нова модель управління та роль Мінфіну

Уряд спільно з міжнародними партнерами розглядає можливість впровадження централізованої моделі управління державними активами.

Ключові принципи нової системи:

Міністерство фінансів отримає провідну роль у моніторингу фіскальних ризиків, щоб гарантувати стійкість державного боргу.

Будь-яка централізація не повинна обмежувати право уряду на отримання дивідендів до бюджету.

Система має містити запобіжники проти політичного втручання, забезпечуючи призначення керівників виключно на основі їхніх професійних заслуг.

До кінця травня 2026 року Україна також зобов’язалася оновити Політику державної власності відповідно до стандартів ОЕСР. Крім того, до середини 2027 року компанії, що виконують спеціальні соціальні обов'язки (PSO), мають розділити у звітності комерційну діяльність та витрати на виконання цих обов’язків.