У лютому 2026 українці вийшли з валютних ОВДП на 5 млрд грн: експерт пояснив причини

На вітчизняному ринку державних облігацій у лютому зафіксовано нетипову динаміку: приватні інвестори масово скоротили свої портфелі у валютних паперах, одночасно встановивши рекорд із купівлі гривневих інструментів. Ситуацію проаналізував фінансовий експерт Андрій Шевчишин на своїй сторінці у Facebook.

Валютні ОВДП: технічний «відкат» чи зміна тренду?

За підсумками лютого обсяг валютних облігацій у власності населення скоротився на 5 млрд грн, досягнувши 10-місячного мінімуму — 42,4 млрд грн. На перший погляд, це виглядає як зміна вподобань українців, проте експерт закликає не поспішати з висновками.

«Не кажіть „гоп“… 26 лютого відбулося планове погашення валютних ОВДП на суму $450 млн. Населення просто фізично не встигло перевкласти отримані кошти у нові випуски», — пояснює Шевчишин.

Очікується, що вже у березні частина цих коштів повернеться у валютні інструменти, а реальний попит залишиться стабільним.

Гривневий бум: «шалений попит» та рекорди

Поки валютний портфель тимчасово «схуд», сегмент гривневих ОВДП продемонстрував вибухове зростання. За місяць українці інвестували в національну валюту понад 10,8 млрд грн, збільшивши загальний портфель до 79 млрд грн.

Ключові цифри лютого:

Приріст за місяць: +15,9% від усього наявного портфеля населення.

Чиста дохідність ОВДП: 15,5% (без податків).

Дохідність депозитів: 11% (після сплати податків).

«Десь у кутку плачуть долар із євро», — іронізує аналітик.