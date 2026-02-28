Україна погодила реструктуризацію боргу перед Експортно-імпортним банком Китаю — МВФ

Українська влада досягла домовленості з Експортно-імпортним банком Китаю (China EXIM) щодо реструктуризації кредитів, залучених під державні гарантії. Про це під час брифінгу у п’ятницю, 27 лютого, повідомив заступник голови місії Міжнародного валютного фонду в Україні Тревор Лессард, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Цей крок є частиною ширшої стратегії уряду з відновлення боргової стійкості країни, що є однією з ключових вимог поточної програми співпраці з МВФ.

Умови угоди

Згідно з оновленим Меморандумом про економічну та фінансову політику, домовленість із китайською стороною була фіналізована ще у вересні 2025 року. Йдеться про кредитний кейс на суму $850 млн.

Основні параметри реструктуризації:

Кінцевий термін погашення перенесено на період 2034−2040 років.

Пільговий період: Україна отримала «канікули» на виплату відсотків, які триватимуть до 2029 року.

Ці умови дозволяють суттєво знизити навантаження на державний бюджет у найближчі критичні роки.

Контекст боргу: спадок ДПЗКУ

Історія цього запозичення тягнеться з 2012 року, коли Державна продовольчо-зернова корпорація України (ДПЗКУ) отримала від China EXIM $1,5 млрд під державні гарантії для закупівлі зерна. Корпорація не змогла самостійно закрити борг, і станом на кінець 2025 року залишок гарантованого державою боргу становив близько $0,83 млрд.

Ситуація з іншими кредиторами та ВВП-варантами

Тревор Лессард також прокоментував невдоволення деяких тримачів українських єврооблігацій умовами обміну ВВП-варантів на нові папери (на суму близько $3,5 млрд), що відбувся наприкінці 2024 року.

У МВФ уважно стежать за цими суперечками, але наголошують, що на момент транзакції комітет кредиторів фактично схвалив запропоновані умови. Наразі Фонд не передбачає додаткових виплат за цими зобов'язаннями.

Майбутнє зовнішнього боргу: двоетапний механізм

Представник МВФ пояснив, що в межах чинної програми Група офіційних кредиторів України (ГКУ) погодила двоетапний механізм. Перший етап передбачає тимчасове призупинення виплат за боргом на період дії екзогенного шоку.

Після його послаблення або укладення мирної угоди, що завершить війну, буде проведено оцінку стійкості державного боргу. Подальші кроки залежатимуть від її результатів. Якщо оцінка виявиться негативною, ГКУ зобов’язалася вжити додаткових заходів для відновлення боргової стійкості. У разі позитивного висновку потреби в таких заходах може не виникнути.