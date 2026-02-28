Україна погодила реструктуризацію боргу перед Експортно-імпортним банком Китаю — МВФ

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
28 лютого 2026, 11:21

Україна погодила реструктуризацію боргу перед Експортно-імпортним банком Китаю — МВФ

Українська влада досягла домовленості з Експортно-імпортним банком Китаю (China EXIM) щодо реструктуризації кредитів, залучених під державні гарантії. Про це під час брифінгу у п’ятницю, 27 лютого, повідомив заступник голови місії Міжнародного валютного фонду в Україні Тревор Лессард, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Україна погодила реструктуризацію боргу перед Експортно-імпортним банком Китаю - МВФ
Фото: freepik

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Цей крок є частиною ширшої стратегії уряду з відновлення боргової стійкості країни, що є однією з ключових вимог поточної програми співпраці з МВФ.

Умови угоди

Згідно з оновленим Меморандумом про економічну та фінансову політику, домовленість із китайською стороною була фіналізована ще у вересні 2025 року. Йдеться про кредитний кейс на суму $850 млн.

Основні параметри реструктуризації:

  • Кінцевий термін погашення перенесено на період 2034−2040 років.
  • Пільговий період: Україна отримала «канікули» на виплату відсотків, які триватимуть до 2029 року.

Ці умови дозволяють суттєво знизити навантаження на державний бюджет у найближчі критичні роки.

Контекст боргу: спадок ДПЗКУ

Історія цього запозичення тягнеться з 2012 року, коли Державна продовольчо-зернова корпорація України (ДПЗКУ) отримала від China EXIM $1,5 млрд під державні гарантії для закупівлі зерна. Корпорація не змогла самостійно закрити борг, і станом на кінець 2025 року залишок гарантованого державою боргу становив близько $0,83 млрд.

Ситуація з іншими кредиторами та ВВП-варантами

Тревор Лессард також прокоментував невдоволення деяких тримачів українських єврооблігацій умовами обміну ВВП-варантів на нові папери (на суму близько $3,5 млрд), що відбувся наприкінці 2024 року.

У МВФ уважно стежать за цими суперечками, але наголошують, що на момент транзакції комітет кредиторів фактично схвалив запропоновані умови. Наразі Фонд не передбачає додаткових виплат за цими зобов'язаннями.

Читайте також: Власники ВВП-варантів хочуть переглянути умови їх обміну — Bloomberg

Майбутнє зовнішнього боргу: двоетапний механізм

Представник МВФ пояснив, що в межах чинної програми Група офіційних кредиторів України (ГКУ) погодила двоетапний механізм. Перший етап передбачає тимчасове призупинення виплат за боргом на період дії екзогенного шоку.

Після його послаблення або укладення мирної угоди, що завершить війну, буде проведено оцінку стійкості державного боргу. Подальші кроки залежатимуть від її результатів. Якщо оцінка виявиться негативною, ГКУ зобов’язалася вжити додаткових заходів для відновлення боргової стійкості. У разі позитивного висновку потреби в таких заходах може не виникнути.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 15 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами