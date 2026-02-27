Multi від Мінфін
27 лютого 2026, 18:24

НБУ дав виробникам агротехніки більше часу на повернення валютної виручки

Національний банк України пішов назустріч вітчизняним виробникам і суттєво послабив валютні обмеження для експортерів спеціалізованого обладнання. Відтепер компанії матимуть 270 днів замість попередніх 180 на те, щоб повернути в країну гроші від продажу своїх товарів за кордон. Про це повідомляє Національний банк України 27 лютого.

Національний банк України пішов назустріч вітчизняним виробникам і суттєво послабив валютні обмеження для експортерів спеціалізованого обладнання.

Які товари підпадають під нові правила

Зміна термінів стосується не всього вітчизняного експорту, а чітко визначеного переліку промислової продукції. Згідно з рішенням регулятора, ліміт у 270 календарних днів застосовуватиметься до товарів за такими кодами митної класифікації (УКТ ЗЕД): 8424, 8428, 8432 та 8716. Переважно це сільськогосподарська техніка та різноманітне промислове обладнання.

Ініціатором таких змін виступило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України. Проєкт рішення розроблявся після детального аналізу звернень від галузевих асоціацій, підприємців та виробників, а фінальні умови погоджувалися спільно з представниками бізнесу і міжнародними партнерами.

Довгі контракти замість падіння продажів

Головною причиною перегляду нормативів стали специфічні умови роботи машинобудівної галузі. Виробничий цикл такої техніки є дуже довгим, а зовнішньоекономічні контракти часто передбачають складні та розтягнуті в часі графіки платежів. Старі правила загрожували різким скороченням експорту, адже компанії фізично не встигали закривати угоди у піврічний термін.

Економічний ефект для держави

В уряді очікують, що нові часові рамки створять для українських заводів більш прогнозовані та конкурентоспроможні умови на міжнародній арені. У довгостроковій перспективі це дасть змогу:

  • Залучити нові інвестиції у розвиток вітчизняного машинобудування.
  • Зберегти наявний кадровий потенціал та створити нові робочі місця.
  • Наростити загальні обсяги виробництва та розширити географію ринків збуту.
  • Забезпечити стабільний приплив іноземної валюти до державного бюджету.
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
