OpenAI залучила $110 млрд: половину коштів дав Amazon

Розробник популярного чат-бота ChatGPT успішно завершив історичний раунд фінансування, отримавши колосальні 110 мільярдів доларів від інвесторів. Без урахування цих нових фінансових вливань, загальна вартість технологічної компанії досягла позначки у 730 мільярдів доларів. Про це повідомляє Bloomberg.

Головні донори та цілі залучення капіталу

Майже половину від загальної суми в поточному раунді забезпечила корпорація Amazon, яка інвестувала 50 мільярдів доларів. Іншу частину капіталу розділили порівну технологічний гігант Nvidia та японський конгломерат SoftBank Group, вклавши по 30 мільярдів доларів кожен.

Отримані кошти OpenAI планує спрямувати на вирішення двох ключових завдань, які вимагають найбільших витрат:

Закупівлю дорогого обладнання та будівництво дата-центрів для збільшення обчислювальних потужностей.

Залучення та утримання найкращих світових фахівців у галузі штучного інтелекту.

«Гонка озброєнь» на ринку штучного інтелекту

Залучення таких безпрецедентних сум є прямим наслідком жорсткої конкуренції за лідерство на ринку ШІ. Головний суперник OpenAI — стартап Anthropic — також активно нарощує свої фінансові резерви для розробки програмного забезпечення.

На початку цього місяця Anthropic залучив 30 мільярдів доларів, що підвищило загальну вартість компанії (разом із новими грошима) до 380 мільярдів доларів. Цікаво, що обидва конкуренти дедалі частіше спираються на одну і ту ж групу великих технологічних гравців та венчурних фондів. Наприклад, в останньому раунді фінансування Anthropic також брали участь корпорації Microsoft та Nvidia.