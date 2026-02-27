Tether заблокував понад $4 млрд у криптовалюті через незаконну діяльність власників активів

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
27 лютого 2026, 16:57

Tether заблокував понад $4 млрд у криптовалюті через незаконну діяльність власників активів

Емітент найпопулярнішого у світі стейблкоїна Tether (USDT) повідомив про заморожування близько 4,2 мільярда доларів на криптогаманцях через їхній зв'язок із незаконною діяльністю. Більшість цих коштів було заблоковано протягом останніх трьох років на тлі глобальних зусиль правоохоронних органів із придушення злочинності у сфері цифрових активів. Про це повідомляє Reuters 27 лютого.

Емітент найпопулярнішого у світі стейблкоїна Tether (USDT) повідомив про заморожування близько 4,2 мільярда доларів на криптогаманцях через їхній зв'язок із незаконною діяльністю.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Масштаби ринку та механізм контролю

Tether наразі є найбільшою компанією на ринку стейблкоїнів. Обсяг її токенів, що прив'язані до курсу американського долара, перевищує 180 мільярдів доларів в обігу (для порівняння, ще три роки тому ця цифра становила близько 70 мільярдів).

Попри те, що криптовалюти працюють на базі технології блокчейн, компанія має технічну можливість дистанційно заморожувати свої токени безпосередньо в криптогаманцях користувачів. Це відбувається тоді, коли надходить відповідний запит від органів правопорядку.

Згідно із заявою представника Tether, загальна сума заблокованих активів, пов'язаних із тіньовим сектором, сягнула 4,2 мільярда доларів. З них левова частка — 3,5 мільярда доларів — була заморожена починаючи з 2023 року.

Протидія тероризму та обходу санкцій

Цього тижня компанія відзвітувала про те, що допомогла Міністерству юстиції США заблокувати токени USDT на суму майже 61 мільйон доларів. Ці гроші фігурували у злочинній схемі під назвою «забій свиней» (pig-butchering) — це специфічний вид шахрайства, за якого зловмисники спершу вибудовують довірливі особисті або романтичні стосунки зі своїми жертвами, а потім виманюють у них інвестиції.

Раніше Tether також повідомляв про заморожування гаманців, що використовувалися для торгівлі людьми, а також для фінансування «тероризму та війни» на територіях Ізраїлю та України. Крім того, минулого року підсанкційна російська криптобіржа Garantex підтвердила, що емітент стейблкоїна заблокував кошти на її торговельній платформі.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 7 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами