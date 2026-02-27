Tether заблокував понад $4 млрд у криптовалюті через незаконну діяльність власників активів

Емітент найпопулярнішого у світі стейблкоїна Tether (USDT) повідомив про заморожування близько 4,2 мільярда доларів на криптогаманцях через їхній зв'язок із незаконною діяльністю. Більшість цих коштів було заблоковано протягом останніх трьох років на тлі глобальних зусиль правоохоронних органів із придушення злочинності у сфері цифрових активів. Про це повідомляє Reuters 27 лютого.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Масштаби ринку та механізм контролю

Tether наразі є найбільшою компанією на ринку стейблкоїнів. Обсяг її токенів, що прив'язані до курсу американського долара, перевищує 180 мільярдів доларів в обігу (для порівняння, ще три роки тому ця цифра становила близько 70 мільярдів).

Попри те, що криптовалюти працюють на базі технології блокчейн, компанія має технічну можливість дистанційно заморожувати свої токени безпосередньо в криптогаманцях користувачів. Це відбувається тоді, коли надходить відповідний запит від органів правопорядку.

Згідно із заявою представника Tether, загальна сума заблокованих активів, пов'язаних із тіньовим сектором, сягнула 4,2 мільярда доларів. З них левова частка — 3,5 мільярда доларів — була заморожена починаючи з 2023 року.

Протидія тероризму та обходу санкцій

Цього тижня компанія відзвітувала про те, що допомогла Міністерству юстиції США заблокувати токени USDT на суму майже 61 мільйон доларів. Ці гроші фігурували у злочинній схемі під назвою «забій свиней» (pig-butchering) — це специфічний вид шахрайства, за якого зловмисники спершу вибудовують довірливі особисті або романтичні стосунки зі своїми жертвами, а потім виманюють у них інвестиції.

Раніше Tether також повідомляв про заморожування гаманців, що використовувалися для торгівлі людьми, а також для фінансування «тероризму та війни» на територіях Ізраїлю та України. Крім того, минулого року підсанкційна російська криптобіржа Garantex підтвердила, що емітент стейблкоїна заблокував кошти на її торговельній платформі.