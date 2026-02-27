У 2026 році лише $26 із кожних $100 надходять у фондовий ринок США

Американський фондовий ринок втрачає свою багаторічну беззаперечну привабливість серед міжнародних інвесторів, опустившись до найнижчого рівня популярності за останні шість років. З початку 2026 року лише 26 із кожних 100 доларів, які надходять у світові фонди акцій, дістаються компаніям зі Сполучених Штатів. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на дані Bank of America.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Кінець епохи американської винятковості

Спад зацікавленості до активів США є вкрай різким порівняно з недавнім минулим. На піку у 2022 році частка американського ринку була у 3,5 раза вищою і становила 92 долари зі ста можливих. За словами стратега Bank of America (BofA) Майкла Гартнетта, епоха так званої «американської винятковості» (коли ринок США постійно випереджав інші країни) добігає кінця. Наразі ця тенденція проявляється у вигляді зменшення нових інвестицій відносно інших країн, а не через прямий і масовий відтік капіталу з Америки.

Наслідки цього перерозподілу вже чітко видно на табло бірж: базовий американський індекс S&P 500 у 2026 році залишається практично без змін. Водночас світовий індекс MSCI World (який не враховує компанії США) вже продемонстрував зростання майже на 8%. Загалом, частка капіталу, що йде в американські фонди, впевнено прямує до свого другого поспіль щорічного падіння.

Чому Волл-стріт втрачає монополію на капітал

Аналітики виділяють кілька ключових причин, чому глобальні інвестори масово змінюють свої фінансові вподобання:

Ризики штучного інтелекту: зростають побоювання щодо надмірних і шалених витрат великих технологічних корпорацій на ШІ, які можуть не окупитися у найближчій перспективі.

Валютний фактор: ослаблення курсу долара, яке безпосередньо спричинене новою політикою адміністрації Дональда Трампа.

Зміна економічного циклу: перехід капіталу до «циклічних» акцій — компаній традиційного сектору економіки, чиї прибутки найбільше зростають від загального пожвавлення світового економічного росту.

Велика фінансова міграція

Статистика яскраво ілюструє, куди саме перетікають гроші. Згідно з даними EPFR Global, поки американські фонди залучили лише 35 мільярдів доларів цього року, фонди Європи, Японії та інших розвинених ринків сумарно поповнилися на 125 мільярдів доларів.

Загалом міжнародні фонди акцій фіксують абсолютний рекорд: протягом останніх чотирьох тижнів вони отримують у середньому по 65 мільярдів доларів нових вливань щотижня. Головним бенефіціаром цієї міграції стала Азія, зокрема Південна Корея. Лише за останні шість тижнів інвестори влили в корейські акції безпрецедентні 18 мільярдів доларів, що є абсолютним історичним рекордом для цієї країни.