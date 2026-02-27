Долар США фіксує перше місячне зростання з осені на тлі гальмування юаня

Долар готується зафіксувати перше місячне зростання з жовтня минулого року, живлячись ескалацією геополітичних конфліктів та побоюваннями ринків щодо економічних наслідків від впровадження штучного інтелекту. Водночас китайська валюта втратила свій імпульс після того, як Пекін вирішив штучно призупинити тривале зростання юаня. Про це повідомляє Reuters 27 лютого.

Геополітика та ставки грають на користь долара

Протягом лютого американська валюта додала близько 0,6% вартості відносно кошика основних світових валют. Глобальні ринки перебувають у вкрай нестабільному стані. Інвестори намагаються оцінити, наскільки масштабними будуть збої в роботі компаній та базовій економіці через стрімкий розвиток штучного інтелекту. Ця невизначеність змушує капітал шукати безпеки у традиційних активах-сховищах — золоті та доларі.

Додатковим стимулом для долара стала напружена міжнародна арена:

Азія: за словами офіційних осіб обох країн, у ніч на п'ятницю Пакистан завдав авіаударів по об'єктах уряду Талібану у великих містах Афганістану. Міністр оборони Пакистану вже назвав цей конфлікт «відкритою війною».

Близький Схід: переговори між США та Іраном щодо ядерної програми Тегерана, які проходять за посередництва Оману, досягли певного прогресу. Проте ознак кардинального прориву, який би дозволив уникнути потенційних американських ударів на тлі масштабного нарощування військової сили США, наразі немає.

«Долар торгується у стані певного очікування. Здається, що він чекає свого наступного реального каталізатора», — зазначає ринковий стратег City Index Фіона Сінкотта. За її словами, на ринку присутні як перешкоди (політична невизначеність та питання тарифів), так і попутний вітер: «у вас є перспектива того, що ФРС просто збереже процентні ставки на поточному рівні довше; у вас є цей невеликий попит на безпечну гавань через геополітичні побоювання». Проте, на її думку, наразі немає єдиного потужного фактора, який би визначав рух валюти.

Крім того, представники Федеральної резервної системи США чітко дали зрозуміти, що подальше зниження ставок не є гарантованим. Деякі з них навіть висловили готовність до підвищення вартості запозичень, якщо інфляція залишатиметься високою. Відтак трейдери очікують лише два зниження ставки цього року, причому перше відбудеться не раніше червня.

Народний банк Китаю натискає на гальма

Китайський юань перервав своє 10-денне безперервне ралі після того, як Народний банк Китаю (НБК) у п'ятницю вжив заходів для сповільнення його зміцнення. Регулятор заявив про скасування резервних вимог щодо валютних ризиків для деяких форвардних контрактів — крок, який робить купівлю доларів дешевшою і стимулює відтік капіталу в американську валюту.

Це рішення, разом із встановленням слабшого за очікування офіційного курсу, призвело до падіння юаня на внутрішньому ринку на 0,2% — до позначки 6,8553 за долар. Попри це коригування, китайська валюта все ще демонструє зростання близько 2% з початку поточного року (після суттєвого подорожчання на понад 4% у 2025 році).

«Зрозуміло, що НБК хоче уповільнити темпи зміцнення юаня», — коментують ситуацію аналітики Maybank. Вони припускають, що нещодавнє стрімке зростання валюти відображає думку ринку про те, що Китай отримав додаткові важелі впливу після скасування Верховним судом США тарифів президента Дональда Трампа.

Динаміка інших ключових валют

Перспектива розбіжностей у процентних ставках різних країн стала головним драйвером валютного ринку цього місяця: