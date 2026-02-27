Кабмін розгляне можливість блокування ігрової платформи Roblox в Україні

Уряд України найближчим часом планує розглянути питання щодо можливого обмеження доступу до популярної віртуальної платформи Roblox. Причиною такого кроку називають системні ризики для національної безпеки країни та загрозу психологічному і фізичному здоров'ю неповнолітніх користувачів. Про це повідомив народний депутат Владлен Неклюдов.

Приховані небезпеки віртуальної пісочниці

Попри наявні системи модерації та певні вікові обмеження, ця онлайн-гра дедалі частіше стає об'єктом критики. Платформа являє собою величезне соціальне середовище, де діти залишаються вразливими до низки небезпек. Зокрема, йдеться про шахрайські схеми з віртуальними активами та поширення матеріалів, які категорично не відповідають віку дитячої аудиторії.

Проте найслабшою ланкою експерти вважають абсолютну відкритість системи. Неповнолітні гравці можуть вільно контактувати з абсолютно незнайомими людьми з усього світу, що створює ідеальні умови для маніпуляцій, шантажу та психологічного тиску на дітей.

Кримінальний слід та міжнародна реакція

Стурбованість української влади підкріплюється реальними інцидентами, які неможливо ігнорувати. Слідству відомі випадки, коли зловмисники використовували ігрові чати для втирання в довіру до підлітків з метою їхнього подальшого викрадення в реальному житті. Крім того, агресивна поведінка та прямі погрози всередині гри вже ставали підставою для порушення кримінальних проваджень.

Ця проблема має глобальний характер. Через критичні прогалини в системі безпеки та неспроможність захистити дітей, одразу кілька генеральних прокурорів у Сполучених Штатах Америки вже ініціювали судові позови проти корпорації-розробника.

Що таке Roblox

Roblox — це глобальна віртуальна екосистема, яка працює за принципом «пісочниці». Вона дає змогу користувачам не лише грати в мільйони ігор, створених іншими учасниками спільноти, але й розробляти власні проєкти через спеціальний інструмент Roblox Studio. Платформа доступна на смартфонах, комп'ютерах та ігрових консолях, а її головна ідея базується на творчості та вільному спілкуванні гравців.

Прецеденти блокування

Україна — не перша держава, яка порушує питання повної заборони цієї платформи. У серпні 2024 року доступ до Roblox офіційно заблокувала Туреччина після розслідування щодо розміщення контенту, який призводить до сексуальної експлуатації дітей.

Крім того, восени 2024 року відома фінансова дослідницька компанія Hindenburg Research (яка спеціалізується на викритті корпоративних махінацій) опублікувала розгромний звіт про корпорацію Roblox. Аналітики звинуватили керівництво ігрового гіганта у штучному завищенні кількості щоденних користувачів для обману інвесторів. Також у звіті наголошувалося на тому, що платформа стала небезпечним середовищем для дітей через критично слабку модерацію, що тоді спричинило різке падіння акцій компанії на фондовому ринку.