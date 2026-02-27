Мінсоцполітики повністю переводить оформлення дитячих виплат у «Дію»

Держава готується розблокувати фінансування соціальних програм для сімей із дітьми, здійснивши зарахування коштів на спеціальні рахунки вже сьогодні або на початку наступного робочого тижня. Водночас профільне міністерство працює над спрощенням бюрократичних процедур та розширенням фінансових інструментів для отримання цих виплат. Про це під час виступу в парламенті розповів міністр соціальної політики Денис Улютін 27 лютого.

Оформлення допомоги у смартфон

Найближчим часом процес подачі документів для отримання державної підтримки на дітей стане значно зручнішим. Уряд планує повноцінно інтегрувати цю послугу у державний застосунок «Дія», що дозволить батькам оформлювати виплати дистанційно, без паперової тяганини.

Поки новий цифровий сервіс перебуває на стадії розробки, громадяни можуть скористатися традиційними каналами зв'язку з державою. Для подачі заявок на дитячі виплати наразі функціонують Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП), а також сервісні центри Пенсійного фонду України.

Скасування монополії та спеціальні рахунки

Сьогодні головним фінансовим оператором для отримання таких цільових коштів виступає державний «Ощадбанк». Батькам необхідно відкривати в цій установі спеціальний картковий рахунок. Проте монополія одного банку створює незручності для клієнтів інших фінансових установ, тому уряд планує змінити цей підхід, залучивши до програми комерційні банки.

Особливістю цих рахунків є їхнє цільове призначення — витратити соціальні гроші можна буде лише на визначені категорії товарів для дітей.

«Станом на зараз є варіант через Ощадбанк, відкриття відповідного карткового рахунку. Паралельно ми працюємо з іншими банками для того, щоб вони могли відкривати такі карткові рахунки, які привʼязані до певного виду товарів. І коли цей процес закінчиться, він буде набагато простіший», — підкреслив Улютін під час години запитань до уряду у парламенті.