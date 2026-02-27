Курси долара та євро у п'ятницю, 27 лютого, майже не змінились у порівнянні з четвергом. На міжбанку торги почались падінням ціни долара та зростанням євро.
27 лютого 2026, 10:13
Курс валют на п'ятницю: обмінники, банки, міжбанк
У банках середній курс долара становить 43,00−43,47 грн. Євро купують за 50,77 грн, а продають за 51,40 грн.
Середній курс в обмінниках: долар торгується за 43,10−43,20, євро — 51,10−51,29 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 43,17−43,20 грн/$. Торги євро проходять на рівні 51,00−51,02 грн/євро.
Офіційний курс НБУ: 43,21 грн за долар, 51,02 грн за євро.
Джерело: Мінфін
