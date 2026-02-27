Multi від Мінфін
27 лютого 2026, 10:55

МВФ прогнозує зростання держборгу України до 122,6% ВВП

Відношення державного боргу до валового внутрішнього продукту (ВВП) України до кінця року може сягнути 122,6%. Такий макроекономічний прогноз дає Міжнародний валютний фонд, враховуючи стрімке накопичення країною фінансових зобов'язань: лише за підсумками 2025 року загальна сума боргу зросла майже на 30% і перевищила 9 трильйонів гривень (або 213,3 млрд доларів США). Про це повідомляє народний депутат Ярослав Железняк 27 лютого.

Відношення державного боргу до валового внутрішнього продукту (ВВП) України до кінця року може сягнути 122,6%.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Кредити від партнерів як головний рушій зростання

Протягом минулого року державний та гарантований державою борг збільшився на 2,061 трлн грн (47,3 млрд доларів). Головною причиною такого стрибка стало залучення довгострокового пільгового фінансування від західних союзників для підтримки економіки.

Ключовим джерелом наповнення бюджету стали позики ERA від країн G7 на суму 37,9 млрд доларів, які частково зараховуються до державного боргу. Ще 12,1 млрд доларів надійшло від Європейського Союзу. Загалом заборгованість перед ЄС за рік зросла на 38,6 млрд доларів.

Попри значні суми, умови цих кредитів є безпрецедентно вигідними. Так, виплати за європейською програмою Ukraine Facility мають пільговий період 11−12 років, а самі відсотки можуть компенсувати країни ЄС. Що стосується кредитів від G7 (ERA), то їх обслуговування взагалі не ляже на плечі українського бюджету — кошти братимуть із прибутків від заморожених російських активів.

Структура заборгованості: кому ми винні найбільше

На сьогодні Україна має переважно зовнішні борги — вони становлять 75% від загальної суми. Близько 40% усіх зобов'язань держави припадає саме на Європейський Союз. Натомість частка дорогих комерційних зовнішніх боргів впала до рівня менш як 10%. Внутрішній борг (через випуск державних облігацій) становить 22%, а гарантований державою борг скоротився до 3%.

Якщо подивитися на структуру кредиторів, то картина виглядає так:

  • 66% — пільгові позики від міжнародних фінансових організацій та урядів;
  • 22% — цінні папери на внутрішньому ринку;
  • 10% — зовнішні цінні папери та комерційні кредити;
  • 2% — інша заборгованість.

У валютному розрізі держава найбільше винна в євро (45%). На долар припадає 23%, на гривню — 21%, на спеціальні права запозичення (СПЗ) від МВФ — 8%, а решта 3% — це інші валюти (фунти, канадські долари, єни).

Якісна трансформація боргу та відмова від варантів

Попри те, що за оцінками Міністерства фінансів відношення боргу до ВВП у 2025 році становило 98,4% (що значно менше за прогноз МВФ на поточний рік), уряду вдалося суттєво покращити якість цього боргу. За період з 2021 по 2025 рік середній термін до погашення зріс більш ніж удвічі — з 6,3 до 13,37 року. Для зовнішнього боргу цей показник збільшився ще більше — до 15,75 року.

Водночас обслуговування боргів стало дешевшим: середня вартість знизилася з 7,2% до 4,55% річних, а для зовнішніх зобов'язань — з 4,5% до 1,9%.

Важливим кроком стала реструктуризація ВВП-варантів у грудні 2025 року. Держава обміняла їх на нові єврооблігації, позбувшись інструменту, виплати за яким залежали від темпів зростання економіки. За розрахунками Мінфіну, це рішення дозволить уникнути виплат на суму від 6 до 20 млрд доларів у період з 2025 по 2041 рік.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
