Латвія першою у світі повністю легалізувала українські е-підписи

Латвійська Республіка офіційно стала першою державою, яка запровадила повне взаємне визнання кваліфікованих електронних підписів (КЕП) з Україною. Починаючи з 2026 року, цифрові підписи українців, що внесені до Довірчого списку Європейської комісії, матимуть на території Латвії таку ж юридичну силу, як і традиційний підпис від руки. Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Нові можливості для громадян та бізнесу

Ця ініціатива суттєво спростить життя для понад 31 тисячі українців, які зараз перебувають у Латвії, а також відкриє нові горизонти для двосторонньої ділової співпраці. Завдяки нововведенню підприємці та громадяни зможуть без паперової тяганини та фізичних візитів до установ:

Підписувати фінансові та юридичні документи (договори, рахунки, акти) з банківськими установами та партнерами.

Дистанційно подавати заяви для отримання державних і муніципальних послуг у Латвії.

Вести повноцінний документообіг онлайн із гарантованою юридичною силою.

Технічна реалізація та законодавча база

Для підписання документів латвійськими установами можна використовувати Дія.Підпис-EU або інші українські е-підписи, які пройшли оцінку на відповідність стандартам Європейського Союзу. Легалізація українських КЕПів у Латвії стала можливою завдяки змінам до латвійського закону «Про електронні документи», що набули чинності поточного року.

Зі свого боку, Україна ще у 2023 році офіційно визнала європейські кваліфіковані електронні підписи. Відповідний крок Латвії створив унікальний прецедент повної двосторонньої цифрової довіри. Проєкт був реалізований спільними зусиллями українського Мінцифри та Міністерства розумного управління та регіонального розвитку Латвії (VARAM).