27 лютого 2026, 8:00

5,6 млн українців залишаються за кордоном: скільки і хто повернеться після 2027 року

На початок 2026 року кількість українських біженців у світі сягнула 5,6 млн осіб, при цьому темпи виїзду нових громадян сповільнилися порівняно з попереднім роком. Дослідження демонструє поступову стабілізацію намірів щодо повернення, хоча значна частина мігрантів уже готує ґрунт для легалізації в ЄС після завершення терміну дії тимчасового захисту. Про це повідомляє Центр економічної стратегії (ЦЕС).

На початок 2026 року кількість українських біженців у світі сягнула 5,6 млн осіб, при цьому темпи виїзду нових громадян сповільнилися порівняно з попереднім роком.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Демографія та географія міграції

За даними аналітиків, основна маса біженців (4 млн осіб) виїхала через західні кордони України. Ще близько 1,3 млн осіб перебувають на території Росії чи Білорусі, а 277 тисяч дісталися Європи транзитом через ці країни.

Цікавим трендом 2025 року стало скорочення чистого відтоку населення: різниця між тими, хто виїхав і в'їхав через західні пункти пропуску, склала 303 тис. осіб, що на 34% менше, ніж у 2024 році.

Хто залишається за кордоном:

  • Жінки: становлять 40% від загальної кількості.
  • Чоловіки: їхня частка зросла з 27% до 29%.
  • Діти: 31% від усіх біженців.
  • Молодь: понад половина (56%) — це люди віком до 35 років.

Водночас спостерігається тенденція до повернення старшого покоління (45+ років), тоді як молодь (18−22 роки) частіше обирає варіант залишитися в еміграції. Більшість мігрантів — це вихідці з Києва та області (24%), а також зі східних і південних регіонів (52%).

Німеччина та Польща: головні центри тяжіння

Німеччина залишається лідером за кількістю прийнятих українців — там мешкає 23% біженців, причому країну частіше обирає молодь. Польща посідає друге місце (19,5%), будучи найбільш привабливою для вікової категорії 35−49 років.

Прогнози щодо повернення: три сценарії

Аналітики розділили біженців на групи за їхньою мотивацією. Найбільш схильні до повернення так звані «класичні воєнні біженці», які тікали безпосередньо від обстрілів. Серед них 63% планують їхати додому, тоді як середній показник по всій вибірці становить 43%.

Сценарії повернення після війни:

  • Оптимістичний: в Україну приїде 2,2 млн осіб.
  • Базовий (середній): повернуться 1,6 млн громадян.
  • Песимістичний: додому повернуться лише 1,3 млн осіб.

Головною умовою для повернення 80% опитаних називають повне припинення бойових дій та відновлення авіасполучення.

Життя після 2027 року

Оскільки статус тимчасового захисту в ЄС діє до 4 березня 2027 року, українці вже шукають альтернативні шляхи легалізації. 21% респондентів уже мають необхідні документи для тривалого перебування, а 26% планують отримати їх найближчим часом. У разі скасування спеціального статусу лише 23% опитаних твердо налаштовані повернутися в Україну.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
+135
BigBend
BigBend
27 лютого 2026, 9:08
#
Таке буває, якщо закриваєш кордон. Людям не подобаються концтабори.
+
0
TattiReuven
TattiReuven
27 лютого 2026, 11:14
#
Большинство ищут возможности остаться.
Вот новый закон о международной защите страны ЕС примут и все будет известно к лету, кто останется, кто нет.
Но стариков и уязвимых планируют оставить, работающих и студентов тоже, как с остальными пока неизвестно
+
0
financialGenius
financialGenius
27 лютого 2026, 12:00
#
«Главным условием для возвращения 80% опрошенных называют полное прекращение боевых действий и возобновление авиасообщения.» Это не главное условие и не основное . Самое главное это открытые границы для всех , никто не хочет жить в концлагере где можно сидеть дома и никуда не выходить. Это таже самая тюрьма. То что откроют небо для кого-то , не означит что ты сможешь им воспользоваться. То что прекратиться боевые действия не отменит тот факт что ты сможешь свободно перемещаться и не украдут тебя неизвестные люди в пикселях показавши какие-то непонятные бумажки. Поэтому эти «главные условия» совсем не главные.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає financialGenius и 9 незареєстрованих відвідувачів.
