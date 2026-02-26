Ford додає плату за багажник у Ford Mustang Mach‑E 2026

Люди, які купують новий електричний позашляховик Mustang, будуть здивовані, коли переглянуть список замовлень. Тепер Ford стягує додаткову плату з клієнтів нового Mustang Mach-E, якщо вони хочуть отримати доступ до переднього багажника. Про це пише Сaranddriver.com

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Коштовна опція

Якщо ви купуєте Ford Mustang Mach-E 2026 року випуску, вас може чекати невеликий сюрприз. Це тому, що Ford тепер стягує з нових клієнтів Mach-E більше грошей, якщо вони хочуть передній багажник (також відомий як frunk), згідно зі споживчим сайтом. Ця опція додаткової вартості є нововведенням для модельного року 2026; всі електричні позашляховики Mustang 2025 року випуску мали стандартний передній багажник.

Варіант з багажником коштує 495 доларів і вказано в розділі «Опції зовнішнього вигляду» конфігуратора разом із бризкозахисними екранами, захисними екранами бамперів, комплектом для підкачування шин, комплектом блокування коліс та кронштейном для переднього номерного знака.

Нагадаємо

Те, що Ford бере плату за багажник, — не перший випадок, коли автовиробник вимагає додаткових грошей за обладнання, яке технічно вже є в автомобілі, хоча це один із найкричущіших.

BMW зазнала критики за щомісячну плату за використання підігріву сидінь у рамках так званих «Функцій на вимогу», хоча автовиробник все ще блокує деякі послуги за платною підпискою.