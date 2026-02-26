В Україні припиняє роботу мережа спортивного ритейлера Reebok. Останні два магазини бренду в Києві працюють до весни 2026-го — у ТРЦ Retroville та SkyMall. Про це пише Forbes.ua.

Що відомо про роботу магазинів

Попри зростання популярності спортивного ритейлу мережа Reebok поступово виходить з України. Останні магазини бренду в Києві — у ТРЦ SkyMall і Retroville — зачиняються навесні 2026-го.

Магазин у SkyMall працюватиме до 8 травня 2026-го, кажуть у пресслужбі торговельного центру.