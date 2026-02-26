В Україні припиняє роботу мережа спортивного ритейлера Reebok. Останні два магазини бренду в Києві працюють до весни 2026-го — у ТРЦ Retroville та SkyMall. Про це пише Forbes.ua.
Що відомо про роботу магазинів
Попри зростання популярності спортивного ритейлу мережа Reebok поступово виходить з України. Останні магазини бренду в Києві — у ТРЦ SkyMall і Retroville — зачиняються навесні 2026-го.
Магазин у SkyMall працюватиме до 8 травня 2026-го, кажуть у пресслужбі торговельного центру.
У Retroville договір із Reebok діє до кінця квітня, проте магазин працюватиме до кінця розпродажу товарних запасів, йдеться у відповіді пресслужби ТРЦ.
Окрім фізичних магазинів, діяльність згортає й офіційний онлайн-магазин. «Сайт працюватиме, доки не буде розпродано залишки товару — нових поставок не очікується», — відповіли на гарячій лінії онлайн-напряму Reebok.
Мережу магазинів Reebok в Україні з березня 2022-го контролював турецький холдинг FLO Retailing. До цього, з 2005-го, бренд входив до структури Adidas.
