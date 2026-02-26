Найбільша біржа Індії розпочала підготовку до IPO на $2,5 млрд

Національна фондова біржа Індії (NSE) розіслала інвестиційним банкам запрошення взяти участь в організації первинного розміщення акцій на $2,5 млрд, повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела. Біржа планує обрати консультантів до середини березня, уточнили співрозмовники.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо про плани біржі На початку цього місяця NSE сформувала комітет та призначила інвесткомпанію Rothschild незалежним консультантом для нагляду за процесом лістингу. Rothschild очолить відбір провідних банкірів, юридичних радників та інших посередників.

Цей крок вказує на відновлення підготовки до одного із найбільших в історії Індії IPO, уточнює агентство. Розміщення відкладалося протягом кількох років через регуляторні та правові проблеми. Біржа управляє найоб'ємнішим у світі ринком деривативів за кількістю контрактів, що торгуються.