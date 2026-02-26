За січень 2026 року бюджет отримав понад 1,7 млрд грн податку на нерухомість. Це на 16% більше, ніж у січні минулого року. Про це йдеться у повідомленні ДПС.
26 лютого 2026, 18:16
Податок на квадратні метри: у яких регіонах сплатили найбільше
Де сплатили найбільше
Цьогоріч свій внесок у розвиток громад зробили понад 131 тис. власників нерухомості. Найактивнішими у сплаті виявилися жителі столиці та великих областей:
- Київ — 382,1 млн грн;
- Київська область — 166,7 млн грн;
- Львівська область — 165,4 млн грн;
- Дніпропетровська область -164,9 млн грн.
Хто сплачує податок
Податок сплачується власниками житлової та нежитлової нерухомості, якщо площа об'єкта перевищує такі норми:
- квартири: понад 60 кв. м.
- будинки: понад 120 кв. м.
- різні типи житлової нерухомості (якщо у власності і квартира, і будинок): понад 180 кв. м.
Як нараховується податок
- Податок нараховується лише на ту площу, що перевищує вищезгадані ліміти.
- Ставку податку (до 1,5% від мінімальної заробітної плати за 1 кв. м) встановлюють місцеві органи влади, тому в різних громадах суми можуть відрізнятися.
- Повідомлення про необхідність сплати податку надсилає ДПС.
