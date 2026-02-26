Multi від Мінфін
26 лютого 2026, 15:15

Укрпошта скидає баласт: цього разу продаватиме нерухомість

Укрпошта розпочала підготовку до продажу 20 невикористовуваних об'єктів нерухомості загальною площею 32,8 тис. м² — це близько 3% портфеля компанії. Про це йдеться у повідомленні компанії.

Укрпошта розпочала підготовку до продажу 20 невикористовуваних об'єктів нерухомості загальною площею 32,8 тис.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що продаватимуть на аукціоні

Усі лоти виставлено на відкриті електронні аукціони в системі Прозорро.Продажі. Загальна стартова вартість майна — понад 200 млн грн.

Йдеться про активи, які не мають виробничих потужностей, не задіяні в операційній діяльності та не впливають на надання послуг.

Переважно це старі сортувальні приміщення та автобази, що перестали використовуватися після реновації логістичної мережі.

Читайте також: «Укрпошта» заробила 9 млн на продажі старих радянських автівок

Найдорожчий оголошений лот — будівля колишнього сортувального центру у Львові площею 5,6 тис. м². Вартість об'єкта на торгах стартуватиме з 56,9 млн грн. Майно не використовується з листопада 2022 року після переїзду компанії в новий автоматизований центр.

Найнижчу стартову ціну — 408 тис. грн — має частина будівлі колишнього відділення в Жденієві на Закарпатті площею 69,6 м². Населений пункт перейшов на обслуговування пересувним відділенням.

Компанія також підкреслює, що утримання зайвих активів створює постійні витрати: щороку — понад 3,5 млн грн лише податків (понад 1 млн грн — за львівським об'єктом). Якщо додати охорону та мінімальні комунальні платежі, сума витрат щонайменше подвоюється.

Що це дасть

Реалізація активів дасть змогу зменшити постійні витрати на утримання нерухомості та спрямувати ресурси на розвиток логістичної інфраструктури і сервісів.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що Укрпошта перетворила списаний транспорт на майже 9 мільйонів гривень для держави. Компанія реалізувала 716 одиниць застарілої техніки через ProZorro.Продажі й після підписання всіх договорів отримає відповідну суму.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
26 лютого 2026, 15:37
#
Іудею Смілянському не вистачає на з/п в збитковій Укрпошті. Тому не дивно.
+
0
zephyr
zephyr
26 лютого 2026, 15:59
#
Тю, я думал Шмулянского с панельки скидывать будут, такой кликбейт. Недоволен.
