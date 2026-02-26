Укрпошта скидає баласт: цього разу продаватиме нерухомість

Укрпошта розпочала підготовку до продажу 20 невикористовуваних об'єктів нерухомості загальною площею 32,8 тис. м² — це близько 3% портфеля компанії. Про це йдеться у повідомленні компанії.

Що продаватимуть на аукціоні

Усі лоти виставлено на відкриті електронні аукціони в системі Прозорро.Продажі. Загальна стартова вартість майна — понад 200 млн грн.

Йдеться про активи, які не мають виробничих потужностей, не задіяні в операційній діяльності та не впливають на надання послуг.

Переважно це старі сортувальні приміщення та автобази, що перестали використовуватися після реновації логістичної мережі.

Найдорожчий оголошений лот — будівля колишнього сортувального центру у Львові площею 5,6 тис. м². Вартість об'єкта на торгах стартуватиме з 56,9 млн грн. Майно не використовується з листопада 2022 року після переїзду компанії в новий автоматизований центр.

Найнижчу стартову ціну — 408 тис. грн — має частина будівлі колишнього відділення в Жденієві на Закарпатті площею 69,6 м². Населений пункт перейшов на обслуговування пересувним відділенням.

Компанія також підкреслює, що утримання зайвих активів створює постійні витрати: щороку — понад 3,5 млн грн лише податків (понад 1 млн грн — за львівським об'єктом). Якщо додати охорону та мінімальні комунальні платежі, сума витрат щонайменше подвоюється.

Що це дасть

Реалізація активів дасть змогу зменшити постійні витрати на утримання нерухомості та спрямувати ресурси на розвиток логістичної інфраструктури і сервісів.

