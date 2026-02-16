«Укрпошта» заробила 9 млн на продажі старих радянських автівок

Укрпошта перетворила списаний транспорт на майже 9 мільйонів гривень для держави. Компанія реалізувала 716 одиниць застарілої техніки через ProZorro.Продажі й після підписання всіх договорів отримає відповідну суму. Про це йдеться у повідомленні компанії.

Деталі аукціонів

Загалом було проведено 22 аукціони, участь у яких взяли 32 покупці. Лоти виглядали як технічна антологія української логістики — від ГАЗ-52 1979 року з Полтавщини до вантажівки Volvo FH12, що подолала майже 2,9 мільйона кілометрів — відстань, співмірну з кількома подорожами до Місяця й назад.

Середній пробіг кожної машини становив близько 470 тисяч кілометрів, а фізичний знос автопарку сягав 96%. Для поштової логістики ці авто вже не могли залишатися надійними, однак для вторинного використання вони зберігали реальну цінність.

Продаж відбувався на тлі цифри, яка радикально змінює весь контекст: з початку повномасштабного вторгнення Укрпошта втратила 418 автівок через російські обстріли або тимчасову окупацію територій.