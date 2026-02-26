Bitget та Obside запускають AI Trading Arena для копітрейдингу в реальному часі

Вікторія, Сейшельські Острови, 26 лютого 2026 року — Bitget , найбільша у світі універсальна біржа (UEX), оголосила про партнерство з Obside, в рамках якого AI Trading Arena інтегрується на платформу Bitget через функцію копітрейдингу. Розроблена Obside, AI Trading Arena є середовищем реальної торгівлі, де просунуті моделі штучного інтелекту автономно торгують на реальних ринках, використовуючи дані в режимі реального часу. У межах співпраці AI-трейдери Obside стають ексклюзивно доступними для копіювання на Bitget Futures.

AI Trading Arena функціонує вже понад три місяці як прозорий бенчмарк ефективності AI-торгівлі в реальному часі. Завдяки партнерству користувачі Bitget отримують можливість копіювати AI-трейдерів, які вже пройшли тестування в реальних ринкових умовах, включаючи періоди високої волатильності та просадок. Окремі AI-стратегії продемонстрували чисту прибутковість понад 70% за кілька місяців при збереженні контрольованого профілю ризику. Доступ до копітрейдингу було відкрито лише після формування достатньої історії реальної торгівлі, що відображає структурований підхід до захисту користувачів та прозорості.

«AI-трейдинг виходить за межі симуляцій і переходить у реальне ринкове середовище», — зазначила Ґрейсі Чен, CEO Bitget. «AI Trading Arena надає користувачам можливість слідувати AI-стратегіям із спостережуваною історією результатів, що працюють у реальних умовах. Це партнерство дозволяє користувачам Bitget взаємодіяти з AI-трейдингом прозоро та на основі реальної ефективності».

Копітрейдинг AI-трейдерів Obside доступний ексклюзивно на Bitget Futures. На першому етапі він охоплює Bitcoin (BTCUSDT), золото (XAUUSDT) та акції Nvidia (NVDAUSDT). Вибір активів обумовлений їх високою ліквідністю, глибиною ринку та різноманітною ринковою динамікою, що дозволяє користувачам спостерігати поведінку AI у різних класах активів.

«Arena створювалася для оцінки роботи AI в умовах реального ринку, а не на історичних даних», — заявив Бенджамін Султан, співзасновник Obside та колишній трейдер хедж-фонду. «Партнерство з Bitget дозволяє розширити доступ до цих AI-стратегій для широкої аудиторії, зберігаючи прозорість і структуру, які лежать в основі Arena».

Співпраця відображає подальший розвиток інтелектуальної торговельної інфраструктури Bitget у рамках моделі UEX. Синергія AI, мультиактивного доступу та прозорого виконання продовжує трансформувати способи взаємодії трейдерів із глобальними ринками. Об'єднуючи екосистему копітрейдингу Bitget з AI Trading Arena від Obside, партнери створюють нову категорію ринкової участі, де AI-стратегії можна спостерігати та копіювати в режимі реального часу.