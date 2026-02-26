Кабмін скасував два застарілі екологічні дозволи для бізнесу

Кабінет Міністрів України продовжує «чистку» регуляторного поля. На засіданні 25 лютого 2026 року було ухвалено рішення про скасування двох інструментів державного регулювання, які лише дублювали вже наявні екологічні процедури. Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Зазначається, що цей крок став відповіддю на запити підприємців через «Дашборд проблем бізнесу» та рекомендації Міжвідомчої робочої групи з дерегуляції.

Що саме скасували?

Зміни внесені до постанов № 300 та № 209. Відтепер бізнесу більше не потрібно витрачати час на погодження:

Планів заходів з охорони довкілля та захисту населення. Раніше ці документи потребували візування одразу в трьох інстанціях — Держекоінспекції, ДСНС та місцевих адміністраціях.

Нормативів впливу фізичних та біологічних факторів на повітря. Ця процедура раніше дублювалася через Держсанепідслужбу.

Усі ці аспекти тепер повністю покриваються єдиною процедурою — Оцінкою впливу на довкілля (ОВД).

Масштаб ефекту

За підрахунками Мінекономіки, лише в секторі обробної промисловості позитивні зміни відчують на собі понад 50 тисяч підприємств. Зменшення адміністративного тиску дозволить бізнесу зосередитися на виробництві, а не на зборі зайвих паперів.

Відповідність сучасним стандартам

Окрім спрощення, нормативні акти було приведено у відповідність до закону «Про адміністративну процедуру». Це частина масштабної реформи, спрямованої на створення прозорих та зрозумілих відносин між державою та підприємцем.