26 лютого 2026, 12:38

Фейкові виплати 2200 грн: Ощадбанк повідомив про аферу від імені «Укренерго»

У месенджерах шириться чергова хвиля шахрайства. Зловмисники обіцяють 2200 грн компенсації нібито від Ощадбанку та «Укренерго». Про це повідомила пресслужба Ощадбанку.

У месенджерах шириться чергова хвиля шахрайства.

Як працює схема

В банку розповіли, що українцям надсилають посилання на підроблений сайт (фішинг). Потім зловмисники просять ввести номер картки, термін дії та CVV-код. Але замість отримання грошей, шахраї списують всі кошти з рахунку.

Як вберегтися

В Ощадбанку наголошують, що не нараховують компенсації через месенджери.

Українців закликають ніколи не вводити конфіденційні дані картки (CVV, термін дії, коди з SMS) на сторонніх сайтах.

У випадку, якщо ви отримали таке повідомлення:

  • не переходьте за посиланнями;
  • не вводьте жодних даних.

Якщо ви вже ввели дані:

  • негайно заблокуйте картку через додаток «Мобільний Ощад» або за телефоном гарячої лінії: 0 800 210 800.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментарі - 2

+
0
TattiReuven
TattiReuven
26 лютого 2026, 13:55
#
Божеее, а есть ещё люди , которые покупаются на подобное?))) И они тут на Минфин ? Вроде как сайт для финансистов , экономистов , или уже разные тут ?
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
26 лютого 2026, 15:10
#
Сайт Минфин доступен для всех желающих,
может и поэтому на нем публикуют предостережения
о тех или иных мошеннических схемах.
