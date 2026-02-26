Фейкові виплати 2200 грн: Ощадбанк повідомив про аферу від імені «Укренерго»

У месенджерах шириться чергова хвиля шахрайства. Зловмисники обіцяють 2200 грн компенсації нібито від Ощадбанку та «Укренерго». Про це повідомила пресслужба Ощадбанку.

Як працює схема

В банку розповіли, що українцям надсилають посилання на підроблений сайт (фішинг). Потім зловмисники просять ввести номер картки, термін дії та CVV-код. Але замість отримання грошей, шахраї списують всі кошти з рахунку.

Як вберегтися

В Ощадбанку наголошують, що не нараховують компенсації через месенджери.

Українців закликають ніколи не вводити конфіденційні дані картки (CVV, термін дії, коди з SMS) на сторонніх сайтах.

У випадку, якщо ви отримали таке повідомлення:

не переходьте за посиланнями;

не вводьте жодних даних.

Якщо ви вже ввели дані: