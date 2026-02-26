Глобальний борг досяг нового рекорду $348 трлн — IIF

Обсяг світового боргу, включаючи зобов'язання держав, домогосподарств, фінансових та нефінансових компаній, у 2025 році збільшився на $29 трлн і досяг рекордних $348,3 трлн, за даними Інституту міжнародних фінансів (IIF).

Причина підвищення боргу

Це було зумовлено насамперед підвищенням обсягів суверенних зобов'язань, на частку яких припало понад $10 трлн, при цьому на частку США, Китаю та країн єврозони припало приблизно три чверті цього зростання.

Збільшення глобального боргу нині пов'язане й не так із заборгованістю домогосподарств чи компаній, як із постійним дефіцитом бюджетів найбільших економік світу.

Ставлення боргу до ВВП минулого року знизилося до 308%, переважно за рахунок держав з розвиненою економікою. У країнах з економікою, що розвивається, показник досяг рекордних 235% ВВП.

Державний борг на кінець 2025 року становив $106,7 трлн у порівнянні з $96,3 трлн роком раніше. Заборгованість нефінансових компаній сягнула $100,6 трлн, домогосподарств — $64,6 трлн, за даними IIF.

На зрілих ринках загальний борг зріс до $231,7 трлн, на тих, що розвиваються, — до рекордних $116,6 трлн.

Якщо бюджетний дефіцит залишиться значним, а компанії продовжать фінансувати капітальні витрати через випуск облігацій, обсяг світового боргу 2026 року продовжуватиме збільшуватися, наголошується у звіті.

За оцінкою IIF, ринкам, що цього року розвиваються, доведеться погасити борги на суму понад $9 трлн, що є максимальним в історії розрахунків обсягом рефінансування. На зрілих ринках очікується виплата понад $20 трлн за облігаціями та кредитами.