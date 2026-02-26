Multi від Мінфін
26 лютого 2026, 9:41

Папа Римський закликав чинити опір спокусі проведення проповіді за допомогою ШІ

На зустрічі з духовенством Римської єпархії папа Лев XIV закликав «чинити опір спокусі проведення проповіді за допомогою штучного інтелекту». Про це пише Vatican News .

На зустрічі з духовенством Римської єпархії папа Лев XIV закликав «чинити опір спокусі проведення проповіді за допомогою штучного інтелекту».

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Заборона Понтифіка

«Усі м'язи тіла, якщо ми їх не використовуємо, не задіюємо, вмирають. Мозок також потрібно застосовувати, тому наш інтелект повинен трохи вправлятися», — заявив священнослужитель.

Понтифік підкреслив, що чат-бот ніколи не зможе замінити живого священика, хоч би якими були можливості нейромереж зараз чи в майбутньому.

«Проповідь — це передача віри. ШІ ніколи не зможе ділитися вірою», — сказав він.

Читайте також: Папа Франциск попередив про небезпеку диктатури ШІ

Крім штучного інтелекту папа римський торкнувся теми соціальних мереж, закликавши не змішувати їх із реальним життям. За його словами, «поширеною ілюзією в інтернеті є сприйняття передплатників та лайків як справжнього духовного зв'язку».

ШІ-перекладач у Ватикані

Раніше Ватикан анонсував власну систему на базі штучного інтелекту для перекладу літургійних текстів. Вона адаптує священні писання в реальному часі 60 мовами.

Роман Мирончук
S1ax
S1ax
26 лютого 2026, 9:45
Ревность, она такая🤭
kadaad1988
kadaad1988
26 лютого 2026, 10:15
Не понимаю почему виртуальный разум не может служить виртуальному идолу?
