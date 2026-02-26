Папа Римський закликав чинити опір спокусі проведення проповіді за допомогою ШІ

На зустрічі з духовенством Римської єпархії папа Лев XIV закликав «чинити опір спокусі проведення проповіді за допомогою штучного інтелекту». Про це пише Vatican News .
Заборона Понтифіка
«Усі м'язи тіла, якщо ми їх не використовуємо, не задіюємо, вмирають. Мозок також потрібно застосовувати, тому наш інтелект повинен трохи вправлятися», — заявив священнослужитель.
Понтифік підкреслив, що чат-бот ніколи не зможе замінити живого священика, хоч би якими були можливості нейромереж зараз чи в майбутньому.
«Проповідь — це передача віри. ШІ ніколи не зможе ділитися вірою», — сказав він.
Крім штучного інтелекту папа римський торкнувся теми соціальних мереж, закликавши не змішувати їх із реальним життям. За його словами, «поширеною ілюзією в інтернеті є сприйняття передплатників та лайків як справжнього духовного зв'язку».
ШІ-перекладач у Ватикані
Раніше Ватикан анонсував власну систему на базі штучного інтелекту для перекладу літургійних текстів. Вона адаптує священні писання в реальному часі 60 мовами.
