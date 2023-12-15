Папа Франциск попередив про небезпеку диктатури ШІ

Папа Римський Франциск попередив про небезпеку диктатури ШІ, яку можна створити через можливе неетичне використання цієї технології. Про це пише ForkLog.

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Застереження Папи

У листі, написаному напередодні Всесвітнього дня миру 1 січня 2024 року, понтифік закликав до створення міжнародного договору, який би регулював розробку і застосування штучного інтелекту.

«В основі розвитку нових технологій має лежати притаманна кожній людині гідність, щоб цифровий прогрес міг сприяти справі миру», — йдеться в листі.

Папа Франциск зазначив, що ШІ може використовуватися для посилення нерівності і конфліктів, якщо розробники будуть віддавати перевагу «прибутку або жадобі влади».

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Він також висловив занепокоєння з приводу появи згенерованих фейкових новин, які можуть підірвати довіру до ЗМІ, і з приводу того, що ШІ може залишити більшу частину населення без роботи.

Визнання потенціалу

Понтифік визнав, що ШІ має потенціал для позитивного впливу на світ, наприклад, для забезпечення більш ефективного виробництва і модернізації процесів збору, організації та підтвердження даних.

Його заклик до міжнародного регулювання ШІ підтримують інші лідери світової спільноти. У травні 2023 року адміністрація президента США Джо Байдена провела зустріч із керівниками Google, Microsoft, OpenAI та Anthropic, на якій обговорили пов'язані з ШІ ризики.

CEO OpenAI Сем Альтман виступив перед Конгресом США і закликав уряд врегулювати використання і розробку технології. Адміністрація президента також опублікувала указ, що встановлює нові стандарти безпеки та захисту штучного інтелекту.