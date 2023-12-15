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15 грудня 2023, 19:44

Папа Франциск попередив про небезпеку диктатури ШІ

Папа Римський Франциск попередив про небезпеку диктатури ШІ, яку можна створити через можливе неетичне використання цієї технології. Про це пише ForkLog.

Папа Римський Франциск попередив про небезпеку диктатури ШІ, яку можна створити через можливе неетичне використання цієї технології.

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Застереження Папи

У листі, написаному напередодні Всесвітнього дня миру 1 січня 2024 року, понтифік закликав до створення міжнародного договору, який би регулював розробку і застосування штучного інтелекту.

«В основі розвитку нових технологій має лежати притаманна кожній людині гідність, щоб цифровий прогрес міг сприяти справі миру», — йдеться в листі.

Папа Франциск зазначив, що ШІ може використовуватися для посилення нерівності і конфліктів, якщо розробники будуть віддавати перевагу «прибутку або жадобі влади».

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Він також висловив занепокоєння з приводу появи згенерованих фейкових новин, які можуть підірвати довіру до ЗМІ, і з приводу того, що ШІ може залишити більшу частину населення без роботи.

Визнання потенціалу

Понтифік визнав, що ШІ має потенціал для позитивного впливу на світ, наприклад, для забезпечення більш ефективного виробництва і модернізації процесів збору, організації та підтвердження даних.

Його заклик до міжнародного регулювання ШІ підтримують інші лідери світової спільноти. У травні 2023 року адміністрація президента США Джо Байдена провела зустріч із керівниками Google, Microsoft, OpenAI та Anthropic, на якій обговорили пов'язані з ШІ ризики.

CEO OpenAI Сем Альтман виступив перед Конгресом США і закликав уряд врегулювати використання і розробку технології. Адміністрація президента також опублікувала указ, що встановлює нові стандарти безпеки та захисту штучного інтелекту.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Kharakternyk
Kharakternyk
15 грудня 2023, 19:54
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Це той, що схвалює одностатеві шлюби і говорить, що для педофілів також є місце в раю?
І з якого переляку друг Гейтса і Маска налякався ШІ?
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