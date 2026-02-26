ФОПів, доходи яких визнають податковим зловживанням, платитимуть податок у 30%

24 лютого Міністерство фінансів представило для обговорення зміни до податкового кодексу, якими у вітчизняне законодавство імплементуються світові практики протидії ухиленню від сплати податків. Ухвалення відповідного законопроєкту міністерство пояснює необхідністю виконати зобов’язання, взяті Україною для вступу в ЄС. Але В’ячеслав Черкашин, старший аналітик Інституту соціально-економічної трансформації, асоційований експерт CASE-Ukraine, вважає, що «частина новацій мають суто національне походження». Що приготували для платників податків чиновники, він розповідає у своїй колонці на ФБ.

Новий фіскальний виклик

За наслідками першого ознайомлення з 149 сторінковим законопроєктом щодо імплементації правил протидії ухиленню від оподаткування, що вчора презентований Міністерством фінансів. Завжди вважав що на фоні тривалої запеклої боротьби з офшорами та тіньовою економікою гірше ніж ядерний вибух Закону 466, який відбувся у 2020 році, у нормативному полі вже не буде. Саме після нього кількість податкових консультантів, юристів та аудиторів зросла експотенціально, а інвестиційний клімат ще пару років перебував непритомним. Проте, як говорив відомий польський класик: коли думав, що досяг дна, знизу постукали.

Проект дійсно вийшов знаковим — за рівнем агресій до платників податків, за градусом бажання держави зібрати податки будь-якою ціною, за ступенем надзвичайного ускладнення податкового законодавства.

Навіть більше, для полум'яних борців з податковими ухилянтами нова термінологія проекту звучить як чудова музика — «податкове зловживання», «комбінована операція», «безпосередній та відкладений економічний ефект», «побічна вигода», «трансфер майна або діяльності», «гібридні розбіжності» etc. Для бізнесу це тисячі марно витрачених часів та купа грошей, сотні нових перевірок, адміністративних та судових суперечок.

Розширення інструментарію тиску

Вибухово зростає інструментарій тиску. Розумна економічна причина (ділова мета) поширюється на внутрішні операції. Оновлені визначення «місця ефективного управління» та «постійного представництва» роблять більшість іноземних компаній, економічно пов’язаних з Україною, заручниками, що повинні реєструватися в податкової (або їх зроблять такими примусово зі штрафом 600 тис грн), звітувати та сплачувати податок на прибуток. Економічно активних українців, зокрема ФОПів, доходи яких будуть визнані податковим зловживанням, чекатиме ставка податку 30%. При цьому здійснення ФОПом протягом 3-х років податкового зловживання є підставою для анулювання реєстрації платником єдиного податку.

Доречі автори пишуть що законопроект є втіленням стандартів ЄС та ОЕСР, але частина новацій мають суто національне походження (такого викривленого трактування «місця ефективного управління» не знайдеш ніде в ЕС або ОЕСР).

Підсумки

Підсумовуємо. Уряд (якщо цей токсичний документ потрапить у парламент) остаточно підтвердить курс на запровадження надрепресивної податкової напалм-політики, а бізнес залишиться сам на сам з зростаючим тиском фіскалів на фоні вкрай недружньої та архіскладної податкової системи. Будь-які економічні зв’язки з Україною потенційно стануть фіскально небезпечними, а українське податкове резиденство окремою формою покарання нерезидентів, що ще мають з нами справи. Законопроект в цілому є глибоко ворожим до ідей відновлення країни та економіки, залучення інвестицій та повернення біженців — українців. Весь цей жах планують запровадити з 1 січня 2028 року.