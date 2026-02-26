ФОПів, доходи яких визнають податковим зловживанням, платитимуть податок у 30%

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
26 лютого 2026, 9:00

ФОПів, доходи яких визнають податковим зловживанням, платитимуть податок у 30%

24 лютого Міністерство фінансів представило для обговорення зміни до податкового кодексу, якими у вітчизняне законодавство імплементуються світові практики протидії ухиленню від сплати податків. Ухвалення відповідного законопроєкту міністерство пояснює необхідністю виконати зобов’язання, взяті Україною для вступу в ЄС. Але В’ячеслав Черкашин, старший аналітик Інституту соціально-економічної трансформації, асоційований експерт CASE-Ukraine, вважає, що «частина новацій мають суто національне походження». Що приготували для платників податків чиновники, він розповідає у своїй колонці на ФБ.

ФОПів, доходи яких визнають податковим зловживанням, платитимуть податок у 30%
Фото: pixabay

Новий фіскальний виклик

За наслідками першого ознайомлення з 149 сторінковим законопроєктом щодо імплементації правил протидії ухиленню від оподаткування, що вчора презентований Міністерством фінансів. Завжди вважав що на фоні тривалої запеклої боротьби з офшорами та тіньовою економікою гірше ніж ядерний вибух Закону 466, який відбувся у 2020 році, у нормативному полі вже не буде. Саме після нього кількість податкових консультантів, юристів та аудиторів зросла експотенціально, а інвестиційний клімат ще пару років перебував непритомним. Проте, як говорив відомий польський класик: коли думав, що досяг дна, знизу постукали.

Проект дійсно вийшов знаковим — за рівнем агресій до платників податків, за градусом бажання держави зібрати податки будь-якою ціною, за ступенем надзвичайного ускладнення податкового законодавства.

Навіть більше, для полум'яних борців з податковими ухилянтами нова термінологія проекту звучить як чудова музика — «податкове зловживання», «комбінована операція», «безпосередній та відкладений економічний ефект», «побічна вигода», «трансфер майна або діяльності», «гібридні розбіжності» etc. Для бізнесу це тисячі марно витрачених часів та купа грошей, сотні нових перевірок, адміністративних та судових суперечок.

Розширення інструментарію тиску

Вибухово зростає інструментарій тиску. Розумна економічна причина (ділова мета) поширюється на внутрішні операції. Оновлені визначення «місця ефективного управління» та «постійного представництва» роблять більшість іноземних компаній, економічно пов’язаних з Україною, заручниками, що повинні реєструватися в податкової (або їх зроблять такими примусово зі штрафом 600 тис грн), звітувати та сплачувати податок на прибуток. Економічно активних українців, зокрема ФОПів, доходи яких будуть визнані податковим зловживанням, чекатиме ставка податку 30%. При цьому здійснення ФОПом протягом 3-х років податкового зловживання є підставою для анулювання реєстрації платником єдиного податку.

Доречі автори пишуть що законопроект є втіленням стандартів ЄС та ОЕСР, але частина новацій мають суто національне походження (такого викривленого трактування «місця ефективного управління» не знайдеш ніде в ЕС або ОЕСР).

Підсумки

Підсумовуємо. Уряд (якщо цей токсичний документ потрапить у парламент) остаточно підтвердить курс на запровадження надрепресивної податкової напалм-політики, а бізнес залишиться сам на сам з зростаючим тиском фіскалів на фоні вкрай недружньої та архіскладної податкової системи. Будь-які економічні зв’язки з Україною потенційно стануть фіскально небезпечними, а українське податкове резиденство окремою формою покарання нерезидентів, що ще мають з нами справи. Законопроект в цілому є глибоко ворожим до ідей відновлення країни та економіки, залучення інвестицій та повернення біженців — українців. Весь цей жах планують запровадити з 1 січня 2028 року.

Автор:
Черкашин В'ячеслав
Старший аналітик із податкових питань Інституту соціально-економічної трансформації Черкашин В'ячеслав
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
+17
zevs1
zevs1
26 лютого 2026, 9:23
#
Репрессивный госаппарат в действии государство решило окончательно ограбить собственный народ, хотя сами чиновники после окончания своей карьеры почему-то сбегают в безналоговые юрисдикции Монако или Дубай и всех все устраивает, нашим правителям даже в голову не приходит построить Украину в Монако или Дубай в Европе, где захотелось бы жить а не выживать и колючая проволока почему то на западной границе нашей страны хотя правители утверждают что Мы идём в ЕС.
+
0
zephyr
zephyr
26 лютого 2026, 11:24
#
Напомнило мне, как проводили такую же реформу на таможне: если мы посчитаем, что выписки из банка недостаточно- впаяем любую сумму по растаможке, переводя всех более-менее понятливых ФОПов на услуги транспортных компаний, а остальных- рандомно драли. Передаю личный привет семейству Сухар на таможне, которые прыгают туда-сюда, уклоняясь от уголовной ответственности- элита госслужащих Украины =)
+
0
EconomistPetya
EconomistPetya
26 лютого 2026, 12:18
#
Очередное верное решение в борьбе с налоговыми ухилянтами. Почему я на заводе плачу 45% налогов, в барыги-спекулянты ФОПы всего 6%? Дрять с них надо и запретить повышать цены. Я за это голосовал в 2019 и буду голосовать за Зеленского на будущих выборах после нашей победы. Слава Украине!
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 4 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами