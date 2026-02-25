НБУ визначив, яким буде курс долара та євро у четвер

НБУ визначив нові курси гривні до іноземних валют на четвер, 26 лютого. Згідно з інформацією на сайті регулятора, курси євро й долара особливо не змінились у порівнянні із середою.

На четвер НБУ встановив такий курс долара: 43,24 грн. Це на 2 копійки менше, ніж у середу (43,26).

Історичний максимум долара: 43,41 (19.01.26).

Водночас курс євро на четвер був встановлений на позначці — 50,96 грн, що на 1 копійку менше, ніж у середу (50,97).

Історичний максимум євро: 51,25 (11.02.26)​​​.

Курс злотого

Офіційний курс польського злотого на четвер: 12,08 грн (у середу курс був 12,078 грн).

