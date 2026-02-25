НБУ визначив нові курси гривні до іноземних валют на четвер, 26 лютого. Згідно з інформацією на сайті регулятора, курси євро й долара особливо не змінились у порівнянні із середою.
25 лютого 2026, 15:39
НБУ визначив, яким буде курс долара та євро у четвер
► Підписуйтесь на телеграм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини
Курс долара
На четвер НБУ встановив такий курс долара: 43,24 грн. Це на 2 копійки менше, ніж у середу (43,26).
Історичний максимум долара: 43,41 (19.01.26).
Курс євро
Водночас курс євро на четвер був встановлений на позначці — 50,96 грн, що на 1 копійку менше, ніж у середу (50,97).
Історичний максимум євро: 51,25 (11.02.26).
Курс злотого
Офіційний курс польського злотого на четвер: 12,08 грн (у середу курс був 12,078 грн).
Приєднуйтесь до multi. Мобільний додаток, який допомагає вигідно обмінювати валюту
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 5 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі