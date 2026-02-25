Освіта, іпотека, страхування: як зменшити ПДФО та отримати компенсацію

У січні 2026 року понад 621,9 тис. платників спрямували до бюджету 48,3 млрд грн податку на доходи фізичних осіб. Це на 14,2 % більше, ніж за аналогічний період минулого року. Тоді сума сплаченого ПДФО склала 42,3 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба ДПС 25 лютого.

Регіональні лідери за обсягами сплати ПДФО

Київ -11,6 млрд грн;

Дніпропетровська область — 4,8 млрд грн

Львівська область — 3,2 млрд грн;

Київська область — 2,9 млрд грн.

Важливо: платники ПДФО мають змогу повернути частину сплаченого податку, скориставшись податковою знижкою.

Якщо ви офіційно працевлаштовані та протягом року здійснювали певні витрати, держава передбачає механізм для часткової компенсації ваших коштів.

На що можна отримати податкову знижку

Освіта: оплата навчання у вітчизняних закладах дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти (своє або членів сім'ї першого ступеня споріднення).

оплата навчання у вітчизняних закладах дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти (своє або членів сім'ї першого ступеня споріднення). Оренда житла: для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни.

для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни. Медицина: витрати на допоміжні репродуктивні технології.

витрати на допоміжні репродуктивні технології. Іпотека: відсотки за іпотечним кредитом.

відсотки за іпотечним кредитом. Благодійність: внески до неприбуткових організацій.

внески до неприбуткових організацій. Страхування: внески за договорами довгострокового страхування життя.

Як це зробити

Для отримання знижки подайте річну податкову декларацію про майновий стан і доходи до податкової служби за місцем реєстрації (або онлайн через Електронний кабінет платника).

Зробити це можна до кінця поточного року за минулий календарний рік.