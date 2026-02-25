Про виклики, інновації і не тільки: чим запам’ятався FinYear 2026

FinYear — конференція про інновації у банківській сфері, яку щороку організовують портали Мінфін та Finance.ua. Цьогорічний захід відбувся у Києві 20 лютого. Хоч івент вже позаду, він приніс учасникам та гостям цінний досвід, а також план для дій і роздумів на поточний рік. Розповідаємо, про що та яким був FinYear.

Івент став корисною нагодою для пошуку практичних рішень для усіх, хто дотичний до українського фінансового ринку — рітейлу, інвестиційних та юридичних компаній, банків тощо. Спікерами виступили виключно ті, хто знає, як працювати з викликами та регуляторними змінами. Власним досвідом та унікальними інсайтами експерти ринку охоче ділилися з гостями заходу.

Про що говорили на FinYear?

Конференція почалася з виступу заступника начальника Інституту реінтеграції, реабілітації та професійного розвитку Ветеранів «Архітектура Стійкості» Євгена Комарова. Його промова стосувалася важливої місії — наголосити бізнесам на важливості допомоги ветеранам з адаптацією та працевлаштуванням. Також спікер розповів про те, як держава підтримує компанії, які допомагають з працевлаштуванням ветеранів. В умовах повномасштабної війни з росією тема повернення ветеранів до цивільного життя залишається актуальною, а питання реінтеграції — ключовими. Не оминули їх і на FinYear 2026.

Наступний спікер конференції підняла важливу тему Фінансової грамотності діджитал валют. Виступ підготувала Doctor of Digital Currency, фінансова радниця з цифрових активів та інвестування Анна Стовпова. Вона наголосила, що тема обліку валют досі не розкрита в Україні належним чином. Саме про це Стовпова розповідає у своїй книзі «Облік і аудит розрахунків електронними грошима», яка стала першою в Україні академічної книги про цифрові валюти. Продовжити спілкування з експерткою всі охочі могли в зоні нетворкінгу, де вона радо відповідала на всі питання і підписувала свої книги всім охочим.

На FinYear також виступив представник від Нацбанку. Онлайн-доповідь підготував Сергій Ніколайчук, перший заступник Голови НБУ. Його виступ стосувався євроінтеграційних реформ та стимулювання економічного відновлення України. Спікер пояснив — додаткові перевірки від регулятора впроваджуються для якнайшвидшої євроінтеграції України. Також Сергій Ніколайчук підняв тему необхідності створити Асоціацію, яка б зверталася до НБУ із запитами від МФО та інших фінансових компаній.

Не оминули на FinYear 2026 й тему інвестування. Директор з розвитку бізнесу, Kantar Україна Кирило Єжов представив дослідження, яке провели спеціально для конференції. Воно показало, що лише 17% українців сьогодні інвестують у ті чи інші активи. Спікер наголосив, що цей показник замалий.

Виступ на тему «Smart-інвестиції для бізнесу: максимізуйте прибуток від вільних ресурсів» підготував Григорій Овчаренко, Керуючий активами групи ICU в Україні. Компанія є провідною в нашій країні та спеціалізується на управлінні активами (інвестиції в цінні папери), інвестиційно-банківських послугах та брокерських операціях. Спікер розказав про інвестиції в ОВДП та порадив детальніше вивчити цей інструмент і користуватися ним, а також говорив про РЕПО та корпоративні облігації.

Особливу увагу гостей конференції привернули дискусії на актуальні теми. До них долучилися відразу по декілька експертів, а за темпом, таймінгом та відповідністю до тем слідкували модератори.

Темою однією з дискусій стала «Кінець епохи паролів: як Visa Payment Passkey та PSP PLATON трансформують конверсію в E-commerce». В ній взяли участь

Євгеній Білодід, Директор з цифрових рішень Visa в регіоні Східної і Південно-Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу та Гела Слюсарчук, CBDO, PSP Platon.

Спікери разом презентували нову розробку, яку вже встигли протестувати (провести перші платежі) разом із «Люксоптика». Нове платіжне рішення дозволяє підтвердити споживача та дати дозвіл на оплату за допомогою використання біометричних даних. Це робить транзакції безпечнішими, а користувачів більш захищеними. Зручність для банків полягає в тому, що їм не доведеться робити додаткові запити у застосунку, щоб користувач підтвердив свою особу і підтвердив бажання здійснити платіж. Як пояснили експерти, такі запити насправді дороговартісні для банків, та ще й навантажують банківські застосунки.

Про український банкінг говорили в межах ще однієї дискусії — «Як цифрові сервіси, open banking та вбудовані фінансові рішення змінюють роль банків у розвитку бізнесу». Модератором розмови виступив Президент Національної асоціації банків України Сергій Наумов, а серед учасників були представники українських банків та ритейлу:

Ірина Старомінська, Голова правління АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»

Євген Шуліка, СЕО АСВІО БАНКУ

Аркадій Шидер, Заступник Директора з розвитку цифрової платформи SuperApp Банку Кредит Дніпро

Олег Спірін, CEO VARUS.UA

Спікери погодилися, що в Україні найкращі фінансові застосунки: швидкі, безпечні та розширені за продуктами і сервісами. Водночас це не зупиняє розвиток банкінгу, а лише мотивує гравців ринку впроваджувати ще більше вбудованих рішень — в e-commerce та фінтех компаніях. Наприклад, щоб користувач міг оформляти розстрочку просто через платформу магазину навіть не замислюючись, що розстрочку йому насправді надає банк.

Загалом FinYear 2026 був натхненним, мотивуючим та важливим заходом для фінансового ринку України, гравці якого звірили годинники та попрямували працювати, розвивати та масштабувати свій бізнес в умовах регуляторних змін та впровадження доленосних інновацій.

З проведенням заходу організаторам традиційно допомагають надійні партнери. Ними виступили:

ICU — генеральний партнер FinYear — незалежна інвестиційна група, що надає брокерські послуги, депозитарні послуги, послуги з управління активами та приватним акціонерним капіталом.

Monto — швидка фінансова допомога онлайни, яка робить кредитування простим, а доступ до коштів миттєвим.

Platon — здійснює процесинг платежів і надає послуги широкому спектру українських учасників ринку електронної комерції.

moneyveo — сервіс швидких онлайн-кредитів, який надає фінансову допомогу без особистих візитів в офіси і довгих очікувань.

А спонсорами гарного настрою став партнер Gemini, який пригощав смачними чаєм і кавою, «Бон Буассон» та незмінний Jack Daniel's, який додав смаку до нетворкінгу після конференції.