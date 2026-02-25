Мінцифра оновила сервіс перевірки е-підписів за стандартами ЄС

Україна робить ще один крок до цифрової інтеграції з Європою. Міністерство цифрової трансформації оновило сервіс валідації електронних підписів на платформі id.gov.ua. Тепер перевірка КЕП відповідає актуальним стандартам Євросоюзу, а результати мають повну юридичну силу в електронній формі.

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Це оновлення суттєво спростить транскордонну роботу для підприємців, юристів та державних установ.

Що нового у сервісі

Тепер система однаково швидко перевіряє як українські КЕП, так і електронні підписи партнерів із країн Євросоюзу. Більше не потрібно використовувати сторонні сервіси для підтвердження договорів із європейськими контрагентами.

Замість скриншотів чи паперових протоколів сервіс генерує електронний звіт про валідацію. Він завіряється електронною печаткою КНЕДП «Дія», що надає документу юридичну вагу для подання в суди, податкову чи інші державні органи.

Електронний звіт є самодостатнім доказом справжності підпису.

«Цей звіт має залізобетонну юридичну силу — його можна сміливо додавати до справ компанії або надавати як доказ у держоргани чи суд», — йдеться у повідомленні.

Як скористатися оновленням

Усе працює просто і без реєстрацій:

Перейдіть на сторінку оновленого сервісу за цим посиланням.

Завантажте файл із підписом.

Миттєво отримайте результат валідації КЕП та завантажте офіційний звіт.

Важливо для бізнесу та розробників

Мінцифра закликає компанії, які вже інтегрували перевірку підписів у свої системи, перейти на нову версію сервісу. Попередня версія працюватиме лише до 1 червня 2026 року.