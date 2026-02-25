Фондовий ринок Південної Кореї обігнав Францію та Німеччину

Південна Корея обігнала Францію ($3,69 трлн) та Німеччину ($3,25 трлн) із капіталізації фондового ринку, посівши дев'яте місце у світі за величиною фондового ринку, повідомляє Bloomberg. За даними видання на 24 лютого, ринок акцій Південної Кореї зріс на $2,23 трлн. з початку 2025 року, до $3,76 трлн.

З чим пов'язане зростання

Таке зростання було пов'язане зі збільшенням інтересу інвесторів до паперів провідних компаній у галузі штучного інтелекту, випуску мікросхем та робототехніки.

Індекс Kospi виріс на 44%, показавши найкращу динаміку серед світових майданчиків, тоді як французький бенчмарк CAC 40 додав лише 4% через слабкий інтерес інвесторів до європейського технологічного сектору.

Однак, незважаючи на зростання ринкової капіталізації ринку Південної Кореї, економіка країни залишається меншою, ніж економіка Франції. За даними Світового банку, 2024 року Південна Корея посіла 12-те місце у світі за розміром ВВП, а Франція — сьоме.

Нагадаємо

Президент Південної Кореї Лі Чже Мен у процесі виборчої компанії пообіцяв громадянам боротися з «корейським дисконтом» та довести індекс фондового ринку країни до 5000 пунктів.

На початку лютого стало відомо, що Корея вибила Німеччину з першої десятки країн із капіталізації фондового ринку.