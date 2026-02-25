В Україні з'явився перший простір поштоматів

Простір поштоматів Нової пошти у столичному житловому комплексі Great відповідає світовим трендам urban logistics і забезпечує зручний сервіс доставки для мешканців великих сучасних кварталів, про це йдеться у повідомленні компанії.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що включає простір

Нова локація об'єднує в собі 26 поштоматів на 286 комірок і загальною довжиною близько 13 метрів. Це наразі найбільша секція поштоматів в одному місці в Україні.

Для порівняння, мегапоштомат Нової пошти № 77777 в столичному ЖК Seven має 18 стеків, 188 комірок та довжину 7 метрів.

Delivery room

Подібні формати «delivery room» активно розвиваються у світі. У країнах ЄС девелопери закладають такі рішення ще на етапі проєктування, як базову інфраструктуру. Це пов’язано зі підвищенням попиту на e-commerce, високою щільністю міського життя та зі зростанням потреби мешканців отримувати посилки швидко й безконтактно.

Простір поштоматів Нової пошти відповідає світовим трендам і є прикладом інфраструктури доставки нового покоління.

Зараз простір поштоматів проходить тестовий період. Якщо відгуки клієнтів будуть позитивними, Нова пошта планує масштабувати подібні мікрологістичні зони на інших міста України.