84% населення Землі ще не користується штучним інтелектом — дослідження

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
25 лютого 2026, 13:38

84% населення Землі ще не користується штучним інтелектом — дослідження

Попри величезний інформаційний ажіотаж навколо нейромереж, абсолютна більшість населення планети досі не мала з ними жодної взаємодії. Наразі світ перебуває лише на самому старті впровадження цих інновацій, що відкриває колосальні перспективи для бізнесу та інвесторів. Про це пише співзасновник компанії Aiso на Linkedin.

Попри величезний інформаційний ажіотаж навколо нейромереж, абсолютна більшість населення планети досі не мала з ними жодної взаємодії.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Реальна статистика проти соціальної бульбашки

Візуалізація глобального використання штучного інтелекту демонструє разючий контраст між сприйняттям технології та реальністю. З 8,1 мільярда людей на планеті 84% (або ж 6,8 мільярда) ніколи не користувалися ШІ.

Лише 16% населення (близько 1,3 мільярда людей) мали досвід спілкування з безкоштовними чат-ботами. Водночас комерційний сегмент є ще меншим: платні підписки вартістю 20 доларів на місяць мають лише 0,3% людей (15−25 мільйонів). А спеціалізованими інструментами для написання коду, такими як Cursor або Claude Code, користуються мізерні 0,04% — це від 2 до 5 мільйонів фахівців.

Аналітик зазначає, що відчуття «масовості» технології є оманливим. Люди, які читають новини про ШІ, найімовірніше, належать до тієї самої крихітної частки активних користувачів. Тому їхнє уявлення про поширеність технології формується в дуже вузькій соціальній бульбашці.

Паралелі з інтернетом 2005 року

Експерт порівнює поточний стан ринку штучного інтелекту з епохою зародження всесвітньої мережі. Показник у 16% користувачів відповідає рівню проникнення інтернету приблизно у 2005 році.

Варто згадати, що всі звичні сьогодні цифрові індустрії — соціальні мережі, електронна комерція, стрімінгові сервіси, хмарні технології та програмне забезпечення за передплатою — були побудовані вже після того періоду. Це означає, що головна хвиля розвитку та впровадження ШІ ще попереду.

Інвестиції технологічних гігантів в очікуванні буму

Великі технологічні корпорації, такі як Microsoft, Alphabet (Google), Meta та Amazon, чудово розуміють, що ринок ШІ перебуває на початковій стадії. Саме тому вони продовжують вкладати сотні мільярдів доларів у розбудову відповідної інфраструктури. Основна частина цих капіталовкладень спрямовується на будівництво нових потужних дата-центрів та закупівлю спеціалізованих мікрочіпів (наприклад, від компанії Nvidia), необхідних для навчання та роботи нейромереж. Техгіганти готові нести величезні капітальні витрати зараз, щоб мати готові потужності у той момент, коли решта 84% населення планети почне активно інтегрувати штучний інтелект у своє щоденне життя та роботу.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 21 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами