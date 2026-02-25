84% населення Землі ще не користується штучним інтелектом — дослідження

Попри величезний інформаційний ажіотаж навколо нейромереж, абсолютна більшість населення планети досі не мала з ними жодної взаємодії. Наразі світ перебуває лише на самому старті впровадження цих інновацій, що відкриває колосальні перспективи для бізнесу та інвесторів. Про це пише співзасновник компанії Aiso на Linkedin.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Реальна статистика проти соціальної бульбашки

Візуалізація глобального використання штучного інтелекту демонструє разючий контраст між сприйняттям технології та реальністю. З 8,1 мільярда людей на планеті 84% (або ж 6,8 мільярда) ніколи не користувалися ШІ.

Лише 16% населення (близько 1,3 мільярда людей) мали досвід спілкування з безкоштовними чат-ботами. Водночас комерційний сегмент є ще меншим: платні підписки вартістю 20 доларів на місяць мають лише 0,3% людей (15−25 мільйонів). А спеціалізованими інструментами для написання коду, такими як Cursor або Claude Code, користуються мізерні 0,04% — це від 2 до 5 мільйонів фахівців.

Аналітик зазначає, що відчуття «масовості» технології є оманливим. Люди, які читають новини про ШІ, найімовірніше, належать до тієї самої крихітної частки активних користувачів. Тому їхнє уявлення про поширеність технології формується в дуже вузькій соціальній бульбашці.

Паралелі з інтернетом 2005 року

Експерт порівнює поточний стан ринку штучного інтелекту з епохою зародження всесвітньої мережі. Показник у 16% користувачів відповідає рівню проникнення інтернету приблизно у 2005 році.

Варто згадати, що всі звичні сьогодні цифрові індустрії — соціальні мережі, електронна комерція, стрімінгові сервіси, хмарні технології та програмне забезпечення за передплатою — були побудовані вже після того періоду. Це означає, що головна хвиля розвитку та впровадження ШІ ще попереду.

Інвестиції технологічних гігантів в очікуванні буму

Великі технологічні корпорації, такі як Microsoft, Alphabet (Google), Meta та Amazon, чудово розуміють, що ринок ШІ перебуває на початковій стадії. Саме тому вони продовжують вкладати сотні мільярдів доларів у розбудову відповідної інфраструктури. Основна частина цих капіталовкладень спрямовується на будівництво нових потужних дата-центрів та закупівлю спеціалізованих мікрочіпів (наприклад, від компанії Nvidia), необхідних для навчання та роботи нейромереж. Техгіганти готові нести величезні капітальні витрати зараз, щоб мати готові потужності у той момент, коли решта 84% населення планети почне активно інтегрувати штучний інтелект у своє щоденне життя та роботу.