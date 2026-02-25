«Люди роблять дурниці»: CEO JPMorgan б'є на сполох через загрозу повторення кризи 2008-го

Генеральний директор найбільшого банку США JPMorgan Chase Джеймі Даймон попередив інвесторів про тривожні паралелі між сьогоднішньою ситуацією на фінансових ринках та роками, що передували глобальній економічній кризі. Банкір вважає, що учасники ринку стали занадто самовпевненими на тлі високих цін на активи, а конкуренти знову починають невиправдано ризикувати. Про це повідомляє Yahoo Finance.

Ілюзія безхмарного неба та надмірні борги

Виступаючи на щорічному дні інвестора компанії в Нью-Йорку, Даймон відкрито висловив занепокоєння поточним станом справ у фінансовому секторі. Він наголосив, що ринковий оптимізм та масове використання позикових коштів (кредитних плечей) нагадують йому бульбашку нульових.

«На жаль, ми вже бачили це у 2005, 2006, 2007 роках, майже те ж саме, — зазначив Даймон. — Приплив піднімає всі човни, всі заробляли багато грошей, люди використовували кредитні плечі по максимуму. Межею було лише небо».

Керівник JPMorgan Chase застеріг інвесторів від втрати пильності:

«На мій погляд, люди починають заспокоюватися, вірячи, що все це реально — ці високі ціни на активи, великі обсяги, і що в нас не виникне жодних проблем. Тому ми ставимося до цього досить обережно».

Технологічна турбулентність та повернення конкурентів

Заяви Даймона прозвучали на тлі нестабільності на ринках: інвестори масово розпродавали акції компаній із різних секторів через побоювання, що штучний інтелект (ШІ) зруйнує їхній традиційний бізнес. У фінансовій сфері цей тиск найсильніше відчув ринок приватного кредитування.

Даймон різко оцінив дії колег по індустрії:

«Всі наші головні конкуренти повернулися. Це добре для світу і так далі. Я не знаю, як довго все буде чудово для всіх. Я бачу, як деякі люди роблять дурниці».

Варто зазначити, що Даймон вже багато років попереджає про завищені ціни на активи, хоча його песимістичні прогнози не завжди збуваються. Восени минулого року він викликав резонанс, порівнявши проблемні кредити у своєму та інших банках із комахами-шкідниками:

«Я не повинен цього казати, але коли ви бачите одного таргана, їх, ймовірно, більше. Всі мають бути попереджені про це», — сказав він під час звіту про прибутки у жовтні.

Прихована загроза ринку приватного кредитування

Ринок приватного кредитування, про який згадується у новині у контексті турбулентності, став одним із найгарячіших трендів на Волл-стріт після фінансової кризи 2008 року. Оскільки традиційні банки через суворіші правила регулювання скоротили обсяги кредитування ризикованих компаній, цю нішу зайняли приватні інвестиційні фонди (наприклад, Blackstone, Apollo). За останні десятиліття цей сектор «тіньового банкінгу» розрісся до гігантських масштабів — понад $1,7 трлн у всьому світі.

Головна проблема полягає в тому, що цей ринок є набагато менш прозорим за традиційний банківський сектор. Угоди укладаються приватно, і регуляторам важко оцінити реальний рівень токсичних (проблемних) боргів. Саме тому побоювання щодо технологічних збоїв або помилок у цьому секторі викликають таку гостру реакцію у досвідчених фінансистів.