«Люди роблять дурниці»: CEO JPMorgan б'є на сполох через загрозу повторення кризи 2008-го

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
25 лютого 2026, 12:39

«Люди роблять дурниці»: CEO JPMorgan б'є на сполох через загрозу повторення кризи 2008-го

Генеральний директор найбільшого банку США JPMorgan Chase Джеймі Даймон попередив інвесторів про тривожні паралелі між сьогоднішньою ситуацією на фінансових ринках та роками, що передували глобальній економічній кризі. Банкір вважає, що учасники ринку стали занадто самовпевненими на тлі високих цін на активи, а конкуренти знову починають невиправдано ризикувати. Про це повідомляє Yahoo Finance.

Генеральний директор найбільшого банку США JPMorgan Chase Джеймі Даймон попередив інвесторів про тривожні паралелі між сьогоднішньою ситуацією на фінансових ринках та роками, що передували глобальній економічній кризі.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Ілюзія безхмарного неба та надмірні борги

Виступаючи на щорічному дні інвестора компанії в Нью-Йорку, Даймон відкрито висловив занепокоєння поточним станом справ у фінансовому секторі. Він наголосив, що ринковий оптимізм та масове використання позикових коштів (кредитних плечей) нагадують йому бульбашку нульових.

«На жаль, ми вже бачили це у 2005, 2006, 2007 роках, майже те ж саме, — зазначив Даймон. — Приплив піднімає всі човни, всі заробляли багато грошей, люди використовували кредитні плечі по максимуму. Межею було лише небо».

Керівник JPMorgan Chase застеріг інвесторів від втрати пильності:
«На мій погляд, люди починають заспокоюватися, вірячи, що все це реально — ці високі ціни на активи, великі обсяги, і що в нас не виникне жодних проблем. Тому ми ставимося до цього досить обережно».

Технологічна турбулентність та повернення конкурентів

Заяви Даймона прозвучали на тлі нестабільності на ринках: інвестори масово розпродавали акції компаній із різних секторів через побоювання, що штучний інтелект (ШІ) зруйнує їхній традиційний бізнес. У фінансовій сфері цей тиск найсильніше відчув ринок приватного кредитування.

Даймон різко оцінив дії колег по індустрії:
«Всі наші головні конкуренти повернулися. Це добре для світу і так далі. Я не знаю, як довго все буде чудово для всіх. Я бачу, як деякі люди роблять дурниці».

Варто зазначити, що Даймон вже багато років попереджає про завищені ціни на активи, хоча його песимістичні прогнози не завжди збуваються. Восени минулого року він викликав резонанс, порівнявши проблемні кредити у своєму та інших банках із комахами-шкідниками:
«Я не повинен цього казати, але коли ви бачите одного таргана, їх, ймовірно, більше. Всі мають бути попереджені про це», — сказав він під час звіту про прибутки у жовтні.

Прихована загроза ринку приватного кредитування

Ринок приватного кредитування, про який згадується у новині у контексті турбулентності, став одним із найгарячіших трендів на Волл-стріт після фінансової кризи 2008 року. Оскільки традиційні банки через суворіші правила регулювання скоротили обсяги кредитування ризикованих компаній, цю нішу зайняли приватні інвестиційні фонди (наприклад, Blackstone, Apollo). За останні десятиліття цей сектор «тіньового банкінгу» розрісся до гігантських масштабів — понад $1,7 трлн у всьому світі.

Головна проблема полягає в тому, що цей ринок є набагато менш прозорим за традиційний банківський сектор. Угоди укладаються приватно, і регуляторам важко оцінити реальний рівень токсичних (проблемних) боргів. Саме тому побоювання щодо технологічних збоїв або помилок у цьому секторі викликають таку гостру реакцію у досвідчених фінансистів.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 14 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами