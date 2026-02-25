Кеті Вуд порадила захищатися біткоїном від інфляції та дефляції

Гендиректор інвестиційної компанії ARK Invest Кеті Вуд в інтерв'ю Bloomberg назвала біткоїн чудовою альтернативою золоту і пояснила, чому, на її думку, перша криптовалюта зберігає перевагу перед найдорожчим дорогоцінним металом. Вуд назвала біткоїн засобом захисту накопичень від інфляції та дефляції. Традиційно цю роль виконує золото, але зараз біткоїн — цифровий конкурент.

Бізнес придивляється до біткоїна

За словами Вуд, біткоїн просто все ще перебуває на ранніх етапах використання на фінансовому ринку.

Бізнес тільки починає придивлятися до біткоїна, але молоді інвестори все частіше віддають перевагу саме йому, а не золоту.

Керівник ARK Invest стверджує, що і золото, і біткоїн здатні захистити капітал інвесторів під час дефляції, коли падають ціни на товари та послуги, але сповільнюється виробництво, скорочуються зарплати та зростає безробіття.

На думку Вуд, у таких умовах біткоїн показує більш високу прибутковість, дозволяючи людям зберігати та примножувати заощадження.

Заява Вуд прозвучала на тлі падіння біткоїну до $63 200 та скорочення ринкової капіталізації першої криптовалюти до $1,26 трлн. З початку року курс біткоїну впав майже на 28%, тоді як золото подорожчало на 19% до $5180 за тройську унцію.

Інвестиції у компанії, пов'язані з криптовалютами

ARK Invest продовжує збільшувати інвестиції у компанії, пов'язані з криптовалютами. 12 лютого ARK Invest придбала 212 314 акцій на $4,2 млн компанії Bitmine, яка регулярно поповнює свій запас ефірів.

Кеті Вуд переконана, що до 2030 року біткоїн коштуватиме $1,5 млн і дотримується зовсім іншої думки про мемкоїни, називаючи їх марними токенами без внутрішньої цінності.