25 лютого 2026, 10:16

Кеті Вуд порадила захищатися біткоїном від інфляції та дефляції

Гендиректор інвестиційної компанії ARK Invest Кеті Вуд в інтерв'ю Bloomberg назвала біткоїн чудовою альтернативою золоту і пояснила, чому, на її думку, перша криптовалюта зберігає перевагу перед найдорожчим дорогоцінним металом. Вуд назвала біткоїн засобом захисту накопичень від інфляції та дефляції. Традиційно цю роль виконує золото, але зараз біткоїн — цифровий конкурент.

Гендиректор інвестиційної компанії ARK Invest Кеті Вуд в інтерв'ю Bloomberg назвала біткоїн чудовою альтернативою золоту і пояснила, чому, на її думку, перша криптовалюта зберігає перевагу перед найдорожчим дорогоцінним металом.
Фото: Кеті Вуд

Бізнес придивляється до біткоїна

За словами Вуд, біткоїн просто все ще перебуває на ранніх етапах використання на фінансовому ринку.

Бізнес тільки починає придивлятися до біткоїна, але молоді інвестори все частіше віддають перевагу саме йому, а не золоту.

Керівник ARK Invest стверджує, що і золото, і біткоїн здатні захистити капітал інвесторів під час дефляції, коли падають ціни на товари та послуги, але сповільнюється виробництво, скорочуються зарплати та зростає безробіття.

На думку Вуд, у таких умовах біткоїн показує більш високу прибутковість, дозволяючи людям зберігати та примножувати заощадження.

Заява Вуд прозвучала на тлі падіння біткоїну до $63 200 та скорочення ринкової капіталізації першої криптовалюти до $1,26 трлн. З початку року курс біткоїну впав майже на 28%, тоді як золото подорожчало на 19% до $5180 за тройську унцію.

Інвестиції у компанії, пов'язані з криптовалютами

ARK Invest продовжує збільшувати інвестиції у компанії, пов'язані з криптовалютами. 12 лютого ARK Invest придбала 212 314 акцій на $4,2 млн компанії Bitmine, яка регулярно поповнює свій запас ефірів.

Кеті Вуд переконана, що до 2030 року біткоїн коштуватиме $1,5 млн і дотримується зовсім іншої думки про мемкоїни, називаючи їх марними токенами без внутрішньої цінності.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+15
Lololoq
Lololoq
25 лютого 2026, 11:47
#
Золото как актив уже вступило в новую фазу своих возможностей. Различные фонды создали хранилища для металла и резервы из реального золота и практически вышли на рынок в виде стейблкоинов — а именно цифровых токенов, обеспеченных физическим золотом в хранилищах (PAXG, XAUT). Если ещё год-два назад золото было менее подвержено волатильности, то сейчас его волатильность будет как у биткоина — очень высокой. Причина проста: раньше купить слиток можно было в банке очень просто, но вот продать его потом — очень сложно. Обычно при такой операции купли-продажи даже при нулевой волатильности клиент терял от 10% стоимости. Слиток нужно проверить в лаборатории, напильником его при этом пилить нужно. Возможность быстро продавать и покупать золото на биржах типа Binance и других создаст ту самую волатильность, поскольку напильник для куска золота больше не требуется. Но мы помним, как господин Трамп создал свою монету и выпустил её на биржу и какой потом был крах этого типа актива. Вот и с золотом так будет.
+
0
energy1
energy1
25 лютого 2026, 12:28
#
«біткоїн показує більш високу прибутковість» ?? Можливо, на інтервалі в десяток років це й так. Але гроші повинні працювати, а не тупо чекати на можливе підвищення ціни біткоїна, до того ж інфляція значно зросте за цей десяток років очікування.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
