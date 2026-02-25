Deutsche Telekom підвищить ціни на MultiSIM із квітня 2026 року

Deutsche Telekom підвищить ціни на MultiSIM з квітня 2026 року: додаткові SIM-картки подорожчають із 4,95 до 6,95 євро на місяць. Більше доведеться платити мільйонам користувачів домашнього інтернету. Про це пише Аusnews.de.

Що говорять у компанії

У Telekom пояснили, що ціни довелося підняти через мільярдні вкладення в мережу та загальну інфляцію. При цьому компанія наголосила, що рішення було непростим.

Подорожчання торкнеться не всіх: безкоштовні MultiSIM у деяких тарифах (MagentaMobil L та XL) залишаться безкоштовними.

Нова ціна в 6,95 євро буде лише за додаткові платні картки понад ліміт.

Рахуємо переплату

Раніше MultiSIM коштувала дешевше, тепер за кожну доведеться платити на 2 євро на місяць більше. Це плюс 24 євро на рік з однієї картки.

А якщо у вас, наприклад, планшет, розумний годинник та запасний телефон (максимум можна підключити до 7 штук), то переплата може досягти 168 євро на рік.

І ще неприємний момент: раніше такі зміни стосувалися лише нових клієнтів, а зараз подорожчання вдарить по всіх, хто має ці картки вже.

Розірвання договору на MultiSIM

Важливо тільки розуміти: якщо ви не розірвете угоди на додаткову картку або зробите це пізніше, то з 1 квітня 2026 року з вас почнуть списувати гроші вже за новим, підвищеним тарифом. При цьому право на звичайне розірвання опції MultiSIM за вами теж зберігається.

Крім того, скористатися позачерговим правом на відмову через незгоду з цінами можна буде починаючи з 31 березня, і за правилами взагалі відключити таку опцію можна лише за один день.