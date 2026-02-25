Юристи розповіли, як рахувати ліміт ФОП при зміні групи «спрощенки», аби не втратити право на сплату єдиного податку

Фізичні особи-підприємці, які протягом року змінюють групу єдиного податку, часто помилково вважають, що при переході на іншу групу їхній ліміт доходу обнуляється і вони можуть заповнити новий ліміт з нуля. Ця помилка може призвести до втрати права на спрощену систему оподаткування та автоматичного переведення на загальну систему з усіма наслідками, що випливають. Про це повідомляє Юридична компанія YANKIV.

Чи обнуляється ліміт при переході на іншу групу

Найпоширенішою помилкою підприємців є переконання, що при зміні групи єдиного податку ліміт доходу починається з нуля.

Наприклад, підприємець працював на першій групі з лімітом 1,4 мільйона гривень на рік, заробив 100 тисяч гривень, потім перейшов на другу групу і вважає, що тепер може заробити повних 7,2 мільйона гривень, не враховуючи ті 100 тисяч, що вже отримав на першій групі. Насправді при переході на іншу групу спрощеної системи оподаткування ліміт доходу ніяким чином не оновлюється і не анулюється.

Ліміт продовжується, і все, що підприємець отримав на попередній групі єдиного податку, повністю враховується в новий ліміт доходу.

При подачі річної декларації необхідно показати весь дохід, який було отримано на всіх групах протягом року: на першій, на другій, на третій — все це сумується. У кінці року загальний дохід підприємця не повинен перевищувати ліміт, встановлений для тієї групи оподаткування, на якій він закінчив податковий рік.

Це означає, що якщо ви почали рік на першій групі, потім перейшли на другу, а закінчили на третій групі, ваш загальний дохід за рік не повинен перевищувати 10 091 049 гривень — ліміт третьої групи.

Приклад розрахунку ліміту при переході з першої на другу групу

Розглянемо конкретний приклад. Фізична особа-підприємець на першій групі єдиного податку працював з січня по червень 2025 року та отримав дохід 100 тисяч гривень. З 1 липня 2025 року він перейшов на другу групу єдиного податку. Як правильно порахувати ліміт доходу за рік?

Ліміти доходу на 2025 рік становили: перша група — 1 334 438 гривень на рік, друга група — 6 672 190 гривень на рік. Підприємець, працюючи на першій групі з січня по червень, вже використав 100 тисяч гривень зі свого загального ліміту.

Після переходу на другу групу з 1 липня до кінця грудня він може заробити не 6 672 190 гривень, а 6 572 190 гривень, оскільки 100 тисяч гривень уже враховані як частина його річного доходу.

Таким чином, загальний дохід за рік не повинен перевищувати 6 672 190 гривень — це ліміт другої групи, на якій підприємець закінчує рік. При цьому 100 тисяч гривень, заробленні на першій групі, обов’язково враховуються в цей загальний ліміт.