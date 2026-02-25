Податкова запропонує новий варіант вирішення спорів з платниками

Державна податкова служба України вдосконалює підходи до вирішення спорів із платниками податків. В. о. голови ДПС Леся Карнаух та президент Української академії медіації Луїза Романадзе підписали Меморандум про взаємне партнерство та співробітництво. Про це повідомляє пресслужба ДПС.

Що пропонує Податкова

«Податкова медіація. Один із напрямів, який розвиваємо в роботі Державної податкової служби України. Це частина сервісної моделі, яку активно запроваджує ДПС. Це можливість вчасно врегулювати суперечки між державою та бізнесом, не перетворювати все в багаторічну судову тяганину. І головне — без втрат для бюджету», — сказала Карнаух.

Вона нагадала, що восени минулого року ДПС розпочала роботу в цьому напрямі з Радою бізнес-омбудсмена.

«Сьогодні ж розширюємо наші можливості. Підписали Меморандум про співробітництво між ДПС та Громадською спілкою „Українська академія медіації“ з її очільницею Луїзою Романадзе. Впроваджуємо принципи медіації у податковій сфері, щоб спір вирішувався через професійний і змістовний діалог», — додала вона.

Фахівці Української академії медіації допоможуть розвинути інститут медіації в податковій сфері.

ДПС зосередиться на таких напрямах:

напрацюванні практичних аспектів впровадження медіації в податковому законодавстві;

навчанні працівників Державної податкової служби України з питань врегулювання податкових спорів за допомогою медіації. Перші тренінги заплановані вже цього тижня.

Що це дасть