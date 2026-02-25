У США можуть посилити фінансовий контроль: банки збиратимуть дані про громадянство

Адміністрація Трампа може зобов'язати банки США збирати інформацію про громадянство. Про це пише The Wall Street Journal.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що це означає

Як пише видання, у разі вжиття таких заходів банки будуть зобов'язані вимагати у нових та існуючих клієнтів, які бажають відкрити банківський рахунок у США, новий вид документів, включаючи паспорт.

Це стане новим фронтом у кампанії адміністрації Трампа по боротьбі з іммігрантами, які мешкають у США нелегально, зазначає видання.

Зараз банки в Штатах зобов'язані збирати певну інформацію відповідно до правил «знай своїх клієнтів» для боротьби з відмиванням грошей та злочинністю.

Ці правила не включають збирання інформації про громадянство і немає заборони на відкриття банками рахунків для негромадян США.