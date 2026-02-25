Як скористатися промокодами CreditKasa та заощадити на позиці

Іноді для вигідного фінансового рішення не вистачає зовсім небагато — правильного промокоду в потрібний момент. У CreditKasa переконані: приємна знижка робить допомагає клієнту зекономити, а та заохочує клієнта звернутися саме в CreditKasa , win win в чистому вигляді.

Саме тому ми регулярно пропонуємо клієнтам спеціальні промокоди та акції.

Персональні промокоди: де шукати?

Один із найпростіших способів отримати промокод — залишатися на зв’язку з CreditKasa. Лояльні клієнти, які погодилися на отримання новин, анонсів або заохочень, щотижня отримують SMS/Viber-повідомлення або електронний лист, що містить спеціальну пропозицію з промокодами для економії: знижки на ставку, відміна комісії або інші бонуси.

До речі, якщо клієнт раніше відмовився від розсилок, а відтак — і шансів на можливість зекономити — існує спосіб все виправити: написати на info@creditkasa.ua або подзвонити за номером 0 800 20 02 21 і попросити підключити сервіс інформування.

Святкові промокоди та акції на сайті CreditKasa

Промокоди часто з’являються до особливих подій: Хеловін, Чорна п’ятниця, новорічні свята та інші тематичні кампанії. Щоб нічого не пропустити, перевіряйте розділ «Акції» на сайті, де зібрані всі актуальні пропозиції з чіткими умовами та строками дії.

Промокоди у соцмережах

Кожного четверга на сторінках CreditKasa у Facebook та Instagram публікуються доступні промокоди для постійних клієнтів з знижкою на ставку від 20% до 40%.

Це ще один простий спосіб скористатися вигідними умовами кредиту та заощадити, просто стежачи за нашими соціальними мережами, підписуйтесь, щоб нічого не пропустити!

Як використати промокод

Скористатися промокодом дуже просто:

Обрати бажану суму на періодичність оплати на калькуляторі; Ввести код у відповідному полі; Система автоматично застосує спеціальні умови.

Увесь процес займає всього кілька хвилин і не потребує додаткових підтверджень.

Слідкуйте за повідомленнями та акціями CreditKasa, використовуйте промокоди та економте на відсотках.