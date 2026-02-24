Пальне може подорожчати на 5 грн на тлі напруження між США та Іраном

Українські водії можуть зіткнутися з відчутним зростанням вартості пального вже протягом найближчого місяця. Головним чинником невизначеності на ринку є можлива військова операція США проти Ірану. Про це заявив засновник групи компаній Prime Дмитро Льоушкін у коментарі Уніан. Крім того він окреслив кілька сценаріїв розвитку подій.

Сценарій 1. Військова операція та нафтове ралі

За словами Льоушкіна, динаміка цін на українських АЗС безпосередньо залежатиме від тривалості та інтенсивності бойових дій.

«Бліцкриг» (до 2 тижнів). Якщо операція буде швидкою, нафта короткочасно підскочить до $80 за барель і згодом стабілізується. Для України це означатиме мінімальне коливання — у межах 1−2 грн за літр.

Затяжний конфлікт. У разі тривалої війни ціна нафти може перетнути позначку в $85−90 за барель. Це відбудеться, якщо Іран заблокує Ормузьку протоку (через яку проходить 20% світового експорту нафти) або якщо постраждають видобувні об'єкти. У такому разі пальне в Україні подорожчає на 5 грн за літр.

Сценарій 2. «Тиха» напруженість та внутрішні фактори

Навіть якщо відкритого конфлікту вдасться уникнути, ціни все одно не стоятимуть на місці. Експерт виділяє внутрішні причини для зростання:

Світові котирування: лише через поточне напруження на Близькому Сході пальне додасть +1 грн/л вже протягом тижня.

Курс валют: у другій половині березня очікується додаткове здорожчання на +1 грн/л через девальвацію гривні.

Логістичний колапс: жахливий стан доріг після зими збільшує витрати на перевезення пального, що також закладається у фінальну ціну.

«Отже, ми вже зараз бачимо потенційне зростання на одну гривню, а згодом — ще на одну. І це навіть без урахування „іранського фактору“», — резюмував Льоушкін.

