24 лютого 2026, 18:49

Пальне може подорожчати на 5 грн на тлі напруження між США та Іраном

Українські водії можуть зіткнутися з відчутним зростанням вартості пального вже протягом найближчого місяця. Головним чинником невизначеності на ринку є можлива військова операція США проти Ірану. Про це заявив засновник групи компаній Prime Дмитро Льоушкін у коментарі Уніан. Крім того він окреслив кілька сценаріїв розвитку подій.

Українські водії можуть зіткнутися з відчутним зростанням вартості пального вже протягом найближчого місяця.
Фото: pixabay

Сценарій 1. Військова операція та нафтове ралі

За словами Льоушкіна, динаміка цін на українських АЗС безпосередньо залежатиме від тривалості та інтенсивності бойових дій.

«Бліцкриг» (до 2 тижнів). Якщо операція буде швидкою, нафта короткочасно підскочить до $80 за барель і згодом стабілізується. Для України це означатиме мінімальне коливання — у межах 1−2 грн за літр.

Затяжний конфлікт. У разі тривалої війни ціна нафти може перетнути позначку в $85−90 за барель. Це відбудеться, якщо Іран заблокує Ормузьку протоку (через яку проходить 20% світового експорту нафти) або якщо постраждають видобувні об'єкти. У такому разі пальне в Україні подорожчає на 5 грн за літр.

Сценарій 2. «Тиха» напруженість та внутрішні фактори

Навіть якщо відкритого конфлікту вдасться уникнути, ціни все одно не стоятимуть на місці. Експерт виділяє внутрішні причини для зростання:

  • Світові котирування: лише через поточне напруження на Близькому Сході пальне додасть +1 грн/л вже протягом тижня.
  • Курс валют: у другій половині березня очікується додаткове здорожчання на +1 грн/л через девальвацію гривні.
  • Логістичний колапс: жахливий стан доріг після зими збільшує витрати на перевезення пального, що також закладається у фінальну ціну.

«Отже, ми вже зараз бачимо потенційне зростання на одну гривню, а згодом — ще на одну. І це навіть без урахування „іранського фактору“», — резюмував Льоушкін.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
RobinG
RobinG
24 лютого 2026, 19:27
#
Скажите проще, что Венгры не будут поставлять. Потом будут, но цены мы не вернем.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 13 незареєстрованих відвідувачів.
