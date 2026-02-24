Заможні пари ховають статки у криптовалюті перед розлученням

Юристи у Великій Британії фіксують зростання випадків, коли заможні подружні пари приховують криптовалютні активи під час розлучень. Цифрові гроші дозволяють легше уникнути розкриття справжнього стану майна, що ускладнює справедливий поділ. Про це повідомляє Financial Times.

Чому криптовалюту важко виявити

Британська система розлучень передбачає обов'язкове розкриття фінансової інформації через спеціальну форму. Подружжя мають надати повне, чесне і чітке розкриття всіх фінансових обставин. Проте окремої графи для криптовалют у документі не існує — їх потрібно зазначати у категорії «інші активи», що створює простір для маніпуляцій.

Правники кажуть, що криптовалюти додають нове вимірювання до давньої проблеми фінансової непрозорості між партнерами. На відміну від традиційних банківських рахунків, цифрові активи можуть зберігатися у власних гаманцях без участі централізованих установ, що робить їх майже невидимими при стандартній перевірці.

Реальні масштаби проблеми

Алекс Брідон, партнер юридичної фірми Withers, розповів, що стикався зі справами, де приховані криптоактиви сягали мільйонів фунтів стерлінгів. Він описав один характерний випадок: дружина знайшла у чоловіка рукописні записи з довгими числовими послідовностями, які викликали підозру. Суд зобов'язав чоловіка розкрити інформацію і заморозив активи.

Виправдання порушника звучало так: «Він сказав, що не вказав ці активи, бо вони були старими і з ними фактично не проводили операцій». Юристи підкреслюють: незалежно від активності рахунку, всі активи підлягають обов'язковому розкриттю.

Методи виявлення прихованих активів

Брідон назвав три найефективніші інструменти пошуку прихованої криптовалюти:

банківські виписки, які показують перекази на криптобіржі;

публічні блокчейн-реєстри з історією транзакцій;

судово-технічна експертиза пристроїв для пошуку гаманців.

Фахівці вказують, що часто підозри виникають не через прямі докази, а через непрямі ознаки: незрозумілі перекази, незнайомі додатки на телефоні чи сліди використання криптогаманців. Після цього юристи можуть звертатися до суду за додатковим розкриттям інформації, а іноді — за наказом заморозити активи, поки встановлюється їхнє власництво.

Нова форма старої схеми

Пітер Берджесс, старший партнер Burgess Mee, пояснив, що криптовалюти стали сучасною версією традиційних схем приховування капіталу:

«Раніше люди розміщували гроші в офшорних трастах і компаніях, це досі відбувається, але дедалі частіше ми бачимо, що вони роблять це в криптовалютах».

За його прогнозами, ситуація лише погіршуватиметься: «Протягом наступних 10 років ми побачимо набагато більше таких справ».

Нові виклики для юристів

Правники також стикаються зі складною захисною тактикою: навіть коли існування гаманця доведено, людина може стверджувати, що втратила доступ до приватних ключів або що пристрій було стерто. Це перетворює оцінку вартості та виконання судового рішення на дороге технічне протистояння.

Юридичні фірми адаптуються до нових реалій: проводять спеціалізовані семінари для співробітників, залучають судових бухгалтерів та експертів із трасування криптовалют. Втім, такі розслідування коштують надзвичайно дорого і зазвичай застосовуються лише у справах із великими сумами.

Вплив на шлюбні контракти

Криптоактиви також впливають на укладення шлюбних контрактів. Якщо значні активи не були розкриті на момент підписання угоди, суд може визнати її недійсною. Це створює додатковий ризик для тих, хто намагається приховати цифрові активи ще до офіційного розлучення.

Правники у Великій Британії попереджають, що суди можуть розглядати приховування активів як неправомірну поведінку. Це може призвести до несприятливих висновків, додаткових судових витрат, а рішення може бути переглянуте, якщо приховані активи виявлять пізніше.