Офіційний курс валют на середу: долар, євро, злотий

НБУ оприлюднив нові курси валют на середу, 25 лютого. Згідно з інформацією на сайті регулятора, курси євро та долара трохи впали.

► Підписуйтесь на телеграм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

На середу НБУ встановив такий курс долара: 43,26 грн. Це на 4 копійки менше, ніж у вівторок (43,30).

Історичний максимум долара: 43,41 (19.01.26).

Водночас курс євро на середу був встановлений на позначці — 50,97 грн, що на 4 копійки менше, ніж у вівторок (51,01).

Історичний максимум євро: 51,25 (11.02.26)​​​.

Курс злотого

Офіційний курс польського злотого на середу: 12,09 грн (у вівторок курс був 12,08 грн).

Приєднуйтесь до multi. Мобільний додаток, який допомагає вигідно обмінювати валюту