НБУ оприлюднив нові курси валют на середу, 25 лютого. Згідно з інформацією на сайті регулятора, курси євро та долара трохи впали.
24 лютого 2026, 15:31
Офіційний курс валют на середу: долар, євро, злотий
Курс долара
На середу НБУ встановив такий курс долара: 43,26 грн. Це на 4 копійки менше, ніж у вівторок (43,30).
Історичний максимум долара: 43,41 (19.01.26).
Курс євро
Водночас курс євро на середу був встановлений на позначці — 50,97 грн, що на 4 копійки менше, ніж у вівторок (51,01).
Історичний максимум євро: 51,25 (11.02.26).
Курс злотого
Офіційний курс польського злотого на середу: 12,09 грн (у вівторок курс був 12,08 грн).
Джерело: Мінфін
