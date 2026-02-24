Ринок ШІ у січні 2026: ChatGPT виграє битву за увагу на фоні відтоку аудиторії Claude

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
24 лютого 2026, 16:12

Ринок ШІ у січні 2026: ChatGPT виграє битву за увагу на фоні відтоку аудиторії Claude

Аналіз поведінки користувачів провідних застосунків на базі генеративного штучного інтелекту у січні 2026 року виявив цікаву закономірність: прихильники різних платформ кардинально відрізняються за рівнем лояльності до обраного сервісу. Водночас глобальна статистика завантажень та активного використання на смартфонах підкреслює домінування Індії та США як ключових ринків для нових технологій. Про це повідомляє Similarweb.

Аналіз поведінки користувачів провідних застосунків на базі генеративного штучного інтелекту у січні 2026 року виявив цікаву закономірність: прихильники різних платформ кардинально відрізняються за рівнем лояльності до обраного сервісу.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Ексклюзивність проти експериментів

Згідно з даними про перехресне використання (cross-browsing) мобільних застосунків, ChatGPT має найбільш лояльну та ексклюзивну аудиторію серед усіх конкурентів. Близько 68% його користувачів не відвідують жодних інших ШІ-сайтів чи додатків. Досить високий рівень відданості (близько 50% ексклюзивних користувачів) також демонструють застосунки Google Gemini та DeepSeek.

Натомість користувачі моделей Claude та Grok виявилися найбільш схильними до пошуку альтернатив і комбінування сервісів. Зокрема, лише 16% аудиторії Claude користуються виключно цим інструментом, тоді як понад 30% регулярно звертаються до ще одного ШІ, а ще майже 30% використовують одразу два додаткових сервіси. Користувачі Grok також активно перевіряють інші платформи: ексклюзивними залишаються лише 35% з них.

Географія популярності: де найбільше використовують та завантажують ШІ

Статистика активного використання ШІ-додатків на пристроях Android та iPhone вказує на чіткий регіональний поділ:

  • ChatGPT найактивніше використовують в Індії, США та Бразилії.
  • Gemini має найбільшу базу активних користувачів у Бразилії, США та Південній Кореї.
  • Grok найчастіше відкривають юзери у США, Індії та Бразилії.
  • DeepSeek закріпився на ринках Бразилії, Німеччини та Франції.
  • Claude користується найбільшим попитом у США, Японії та Південній Кореї.

Щодо тенденцій нових завантажень, то тут абсолютними лідерами є Індія та США. Індія опинилася на першому місці за кількістю нових встановлень додатків Gemini та ChatGPT, а також на другому місці для Grok, DeepSeek та Claude. США входять до топ-2 за кількістю завантажень для абсолютно всіх зазначених платформ.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами