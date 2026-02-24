Ринок ШІ у січні 2026: ChatGPT виграє битву за увагу на фоні відтоку аудиторії Claude

Аналіз поведінки користувачів провідних застосунків на базі генеративного штучного інтелекту у січні 2026 року виявив цікаву закономірність: прихильники різних платформ кардинально відрізняються за рівнем лояльності до обраного сервісу. Водночас глобальна статистика завантажень та активного використання на смартфонах підкреслює домінування Індії та США як ключових ринків для нових технологій. Про це повідомляє Similarweb.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Ексклюзивність проти експериментів

Згідно з даними про перехресне використання (cross-browsing) мобільних застосунків, ChatGPT має найбільш лояльну та ексклюзивну аудиторію серед усіх конкурентів. Близько 68% його користувачів не відвідують жодних інших ШІ-сайтів чи додатків. Досить високий рівень відданості (близько 50% ексклюзивних користувачів) також демонструють застосунки Google Gemini та DeepSeek.

Натомість користувачі моделей Claude та Grok виявилися найбільш схильними до пошуку альтернатив і комбінування сервісів. Зокрема, лише 16% аудиторії Claude користуються виключно цим інструментом, тоді як понад 30% регулярно звертаються до ще одного ШІ, а ще майже 30% використовують одразу два додаткових сервіси. Користувачі Grok також активно перевіряють інші платформи: ексклюзивними залишаються лише 35% з них.

Географія популярності: де найбільше використовують та завантажують ШІ

Статистика активного використання ШІ-додатків на пристроях Android та iPhone вказує на чіткий регіональний поділ:

ChatGPT найактивніше використовують в Індії, США та Бразилії.

Gemini має найбільшу базу активних користувачів у Бразилії, США та Південній Кореї.

Grok найчастіше відкривають юзери у США, Індії та Бразилії.

DeepSeek закріпився на ринках Бразилії, Німеччини та Франції.

Claude користується найбільшим попитом у США, Японії та Південній Кореї.

Щодо тенденцій нових завантажень, то тут абсолютними лідерами є Індія та США. Індія опинилася на першому місці за кількістю нових встановлень додатків Gemini та ChatGPT, а також на другому місці для Grok, DeepSeek та Claude. США входять до топ-2 за кількістю завантажень для абсолютно всіх зазначених платформ.