24 лютого 2026, 15:16

Китай дедалі привабливіший для інвесторів: Deutsche Bank прогнозує зростання притоку капіталу

Технологічна міць Китаю перетворює країну на один із найперспективніших напрямків для інвесторів у 2026 році. Про це заявив Крістіан Нолтінг, глобальний головний інвестиційний директор із приватного банкінгу Deutsche Bank AG, повідомляє Bloomberg.

Китай дедалі привабливіший для інвесторів: Deutsche Bank прогнозує зростання притоку капіталу
Фото: pixabay

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Нова роль на світовій арені

За словами Нолтінга, Китай остаточно перестав бути просто «світовою фабрикою» з дешевою робочою силою. Сьогодні країна трансформувалася у високотехнологічний хаб.

Китай став другим за значенням світовим центром розробки ШІ після США. Крім того, країна посідає провідні позиції у виробництві електромобілів (EV) та робототехніці.

«Ми оптимістично налаштовані щодо Китаю як інвестиційного напрямку. Це вже не просто виробнича база, куди компанії приходять за дешевим виробництвом», — зазначив Нолтінг.

Чому інвестори обирають Азію?

Deutsche Bank виділяє кілька факторів, які стимулюватимуть притік капіталу в китайські акції цього року:

  • Географія капіталу: найбільшу активність проявляють інвестори з Південно-Східної Азії та Європи.
  • Слабкий долар: ослаблення американської валюти змушує керуючих активами шукати альтернативи активам США.
  • Ринкова динаміка: поки індекс S&P 500 демонструє нульову динаміку, індекс MSCI Asia Pacific з початку року злетів уже на 12%.

Багато фондових менеджерів зараз розглядають азійські ринки як вигідну альтернативу переоціненим акціям американських технологічних гігантів.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
