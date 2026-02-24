Кредитний парадокс: українці беруть дорогі позики, поки бізнес масово тікає у валюту

Українці продовжують масово позичати гроші в банків на споживчі потреби та житло, попри надзвичайно високі процентні ставки. Натомість український бізнес демонструє протилежну тенденцію: компанії скорочують обсяги своїх гривневих зобов'язань, шукаючи дешевші альтернативи в іноземній валюті . Про це йдеться у звіті НБУ «Грошово-кредитна та фінансова статистика».

Домашні господарства: споживання в борг

За підсумками грудня 2025 року загальний портфель кредитів, виданих домашнім господарствам, сягнув 365,39 мільярда гривень. Це означає, що за рік обсяг позик населення зріс на значні 25,2%.

Левову частку цих боргів становлять звичайні споживчі кредити — 295,48 мільярда гривень, портфель яких за рік збільшився на 24,5%. Водночас українці почали активніше брати позики на нерухомість: цей сегмент зріс на 25,1% і досяг 46,43 мільярда гривень.

Майже всі борги населення номіновані в національній валюті (355,07 млрд грн), тоді як валютні кредити для громадян залишаються мізерними та продовжують скорочуватися. Цікаво, що українців не відлякує навіть висока вартість таких позик. Середня процентна ставка за новими гривневими кредитами для домашніх господарств у грудні становила 28,39% річних.

Бізнес затягує паски та йде у валюту

Ситуація з кредитуванням бізнесу виглядає кардинально інакше. Загальний обсяг кредитів нефінансовим корпораціям за підсумками минулого року не лише не зріс, але й скоротився на 2,0%, зупинившись на позначці 775,86 мільярда гривень.

Особливо помітним є падіння інтересу компаній до гривневих позик. Їхній обсяг зменшився на 7,4% за рік (до 490,27 млрд грн), і це попри те, що середня ставка для бізнесу є вдвічі нижчою, ніж для населення — 13,77% річних.

Замість того, щоб брати гривню, компанії почали активніше залучати фінансування у твердій валюті. Наприклад, портфель кредитів бізнесу в євро за рік підскочив на 18,6% (до 103,67 млрд грн в еквіваленті), а в доларах США — зріс на 4,0% (до 181,82 млрд грн). Це свідчить про те, що підприємці намагаються знайти дешевші ресурси на тлі жорстких умов на внутрішньому ринку.