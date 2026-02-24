Автор «Чорного лебедя» прогнозує масові банкрутства в ІТ-сфері

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
24 лютого 2026, 13:52

Автор «Чорного лебедя» прогнозує масові банкрутства в ІТ-сфері

Автор економічного бестселера «Чорний лебідь» Насім Талеб закликав інвесторів готуватися до зростання волатильності та низки корпоративних дефолтів в ІТ-сфері, повідомляє Bloomberg.

Автор економічного бестселера «Чорний лебідь» Насім Талеб закликав інвесторів готуватися до зростання волатильності та низки корпоративних дефолтів в ІТ-сфері, повідомляє Bloomberg.► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниПро що говорить ТалебВиступаючи на заході в Майамі, Талеб зазначив, що інвестори переоцінюють стійкість сучасних лідерів технологічного ринку.
Фото: Насім Талеб

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Про що говорить Талеб

Виступаючи на заході в Майамі, Талеб зазначив, що інвестори переоцінюють стійкість сучасних лідерів технологічного ринку.

На тлі геополітичної нестабільності та жорсткої конкуренції розробників програмного забезпечення може захлеснути хвиля банкрутств. Творець концепції «чорного лебедя» нагадав: історія показує, що першопрохідники рідко зберігають домінуюче становище у довгостроковій перспективі.

«Хтось заробить на ШІ багато грошей», — констатував економіст. Однак, немає жодних гарантій, що це будуть саме ті компанії, які задають тренд сьогодні, додав він.

Оскільки зростання фондового ринку в останні роки спиралося на вузьку групу паперів із сектора штучного інтелекту, основні індекси можуть виявитися вкрай уразливими у разі зміни лідерів галузі, стверджує Талеб. За його словами, ймовірність «хвостових ризиків» — екстремальних ринкових подій — у різних секторах все ще не закладена в котирування, а йдеться не про легку корекцію, а про «масштабний просідання».

Ейнштейн не вирішить проблему

Симптоми тектонічних зрушень вже помітні в динаміці дорогоцінних металів: поки акції лихоманить, золото подорожчало майже на 30% з жовтня. Економіст пов'язує цей тренд із хронічним дефіцитом бюджету США та санкційною політикою, що підриває довіру до американської валюти.

«Долар США поступово втрачає статус резервної валюти. Якщо виникає відчуття, що активи можуть бути заморожені або конфісковані, це знижує стимул зберігати капітал у доларах», — наголосив експерт.

Серед інших макроекономічних загроз Талеб виділив деструктивність хаотичних торгових мит та загрозу перебоїв із постачанням нафти через напруженість між США та Іраном. Передбачуване мито дозволяє бізнесу адаптуватися, але різка зміна курсу відлякує інвесторів:

«Якщо правила гри непередбачено змінюються, стимули для розміщення капіталу зникають». При цьому потенційний нафтовий шок на кшталт 1970-х років загрожує глобальній економіці найважчими наслідками. Такого роду стагфляцію, викликану шоками на сировинних ринках, нелегко виправити за допомогою монетарної політики, — резюмував Талеб. — Ви можете привести до ФРС самого Ейнштейна — це не вирішить проблему".

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
AllexL
AllexL
24 лютого 2026, 14:37
#
Дякую, кеп.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають norma3, Arsen Salamakha, uavetal1989 и 16 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами