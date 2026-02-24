Автор «Чорного лебедя» прогнозує масові банкрутства в ІТ-сфері

Автор економічного бестселера «Чорний лебідь» Насім Талеб закликав інвесторів готуватися до зростання волатильності та низки корпоративних дефолтів в ІТ-сфері, повідомляє Bloomberg.

Про що говорить Талеб

Виступаючи на заході в Майамі, Талеб зазначив, що інвестори переоцінюють стійкість сучасних лідерів технологічного ринку.

На тлі геополітичної нестабільності та жорсткої конкуренції розробників програмного забезпечення може захлеснути хвиля банкрутств. Творець концепції «чорного лебедя» нагадав: історія показує, що першопрохідники рідко зберігають домінуюче становище у довгостроковій перспективі.

«Хтось заробить на ШІ багато грошей», — констатував економіст. Однак, немає жодних гарантій, що це будуть саме ті компанії, які задають тренд сьогодні, додав він.

Оскільки зростання фондового ринку в останні роки спиралося на вузьку групу паперів із сектора штучного інтелекту, основні індекси можуть виявитися вкрай уразливими у разі зміни лідерів галузі, стверджує Талеб. За його словами, ймовірність «хвостових ризиків» — екстремальних ринкових подій — у різних секторах все ще не закладена в котирування, а йдеться не про легку корекцію, а про «масштабний просідання».

Ейнштейн не вирішить проблему

Симптоми тектонічних зрушень вже помітні в динаміці дорогоцінних металів: поки акції лихоманить, золото подорожчало майже на 30% з жовтня. Економіст пов'язує цей тренд із хронічним дефіцитом бюджету США та санкційною політикою, що підриває довіру до американської валюти.

«Долар США поступово втрачає статус резервної валюти. Якщо виникає відчуття, що активи можуть бути заморожені або конфісковані, це знижує стимул зберігати капітал у доларах», — наголосив експерт.

Серед інших макроекономічних загроз Талеб виділив деструктивність хаотичних торгових мит та загрозу перебоїв із постачанням нафти через напруженість між США та Іраном. Передбачуване мито дозволяє бізнесу адаптуватися, але різка зміна курсу відлякує інвесторів:

«Якщо правила гри непередбачено змінюються, стимули для розміщення капіталу зникають». При цьому потенційний нафтовий шок на кшталт 1970-х років загрожує глобальній економіці найважчими наслідками. Такого роду стагфляцію, викликану шоками на сировинних ринках, нелегко виправити за допомогою монетарної політики, — резюмував Талеб. — Ви можете привести до ФРС самого Ейнштейна — це не вирішить проблему".