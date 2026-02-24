Найнадійніші авто 2026 року: Tesla наздоганяє еталонні японські авто за якістю збірки

Японські автовиробники продовжують беззаперечно домінувати на світовому ринку за рівнем надійності своїх транспортних засобів, тоді як компанія Ілона Маска показала найстрімкіше покращення якості збірки. Масштабне дослідження, що охопило відгуки сотень тисяч власників машин, визначило головних фаворитів та аутсайдерів автомобільної індустрії поточного року. Про це повідомляє Visual Capitalist із посиланням на Consumer Reports.

Тотальне лідерство Японії

Перші чотири сходинки світового рейтингу впевнено посіли японські гіганти: Toyota (отримала 66 балів), Subaru (63 бали), Lexus (60 балів) та Honda (59). Загалом компанії з Японії зайняли шість із семи перших місць у списку, куди також увійшли, Nissan (57) та Acura (54).

Секрет такого стабільного успіху полягає у філософії консервативної інженерії. Виробники роблять ставку на перевірені технології та тривалі життєві цикли своїх моделей. Наприклад, автомобілі Toyota за умови належного обслуговування здатні без проблем подолати понад 320 тисяч кілометрів (200 тисяч миль). Цього вдається досягти завдяки суворому контролю якості на всіх етапах виробництва та спрощеній конструкції двигунів, що мінімізує ризик серйозних поломок. Крім того, автомобілі цієї марки традиційно мають високий рівень захисту від викрадень.

Європейський сегмент: стабільні «середняки»

Автомобільні бренди з Європи здебільшого опинилися в середині рейтингової таблиці. Найкращий результат продемонструвала німецька BMW, яка посіла п'яте місце із 58 балами, випередивши кількох потужних японських конкурентів.

Водночас інші відомі європейські марки показали досить посередні результати: Audi отримала 44 бали, Volkswagen і Volvo — по 42 бали, а Mercedes-Benz завершив свій виступ із 41 балом.

Успіх Tesla та проблеми новачків

Справжньою сенсацією рейтингу стала американська компанія Tesla. Вона піднялася одразу на вісім позицій порівняно з минулими дослідженнями, посівши дев'яте місце із 50 балами. Такий стрибок став можливим завдяки суттєвому покращенню надійності найпопулярніших електрокарів бренду — Model 3 та Model Y. Оскільки Tesla роками не змінює базовий дизайн цих машин, інженери змогли поступово виправити більшість конструктивних недоліків.

Натомість компанії, які експериментують із новими платформами або випускають специфічні потужні авто, опинилися на дні списку.

Аналітики склали цей рейтинг на основі детального опитування власників близько 380 тисяч автомобілів. Вони збирали інформацію про всі технічні несправності, з якими водії зіткнулися протягом останнього часу, що дозволило виявити чіткі тенденції щодо якості різних двигунів (бензинових, гібридних та електричних).

